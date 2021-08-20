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  4. Mide bulandıran olay! Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, "Babamın cinsel istismarına uğradım" dedi

Mide bulandıran olay! Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, "Babamın cinsel istismarına uğradım" dedi

20.08.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da rahatsızlığı nedeniyle annesi ile birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.’nin hamile olduğu belirlendi. Doktora, intihar edeceğini söyleyen R.Ş.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babası Ş.Ş. gözaltına alındı.

Mide bulandıran olay! Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, "Babamın cinsel istismarına uğradım" dedi

Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi.

Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Diyarbakır
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