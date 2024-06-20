Mide bulandıran yeme rutini! Testosteron seviyesini arttırdığını söyledi... "Her gün çiğ boğa testisi yiyorum"

Yeme rutini sayesinde dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni John, 100 gün boyunca her gün çiğ tavuk yeme meydan okumasını salmonellaya yakalanmadan başarıyla tamamladığını söyledikten sonra yeni bir yemek alışkanlığından söz etti. Fenomen isim yeni bir yemek yeme meydan okumasını duyurdu.

37 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde John, "Her gün çiğ boğa testisi yiyorum. Testosteron seviyemi yükseltip yükseltmediğini test edeceğim. Bu çok heyecanlı" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çılgınlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten neredeyse kusuyordum" yorumunda bulundu.







