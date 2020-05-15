Midyat'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güven Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Taran yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Yan yatan kamyonette, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Diyar Taran (15), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diyar Taran’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayı duyanların yakınları hastaneye akın etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

