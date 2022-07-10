Millenicom internet altyapı başvurusu ve takibi: Millenicom fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Millenicom'un sağladığı kesintisiz internet hizmetinden faydalanmak için pek çok internet sağlayıcısı firmanın aksine herhangi bir taahhüt vermek gerekmiyor. Ücretsiz bir şekilde altyapı sorgulaması yapılması sayesinde altyapının desteklediği maksimum internet hızını hızlı bir şekilde öğrenmek de mümkün.

Millenicom Altyapı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Altyapının halihazırda desteklediği internet hızı iki şekilde öğrenmek mümkün. Söz konusu yöntemler ile internet hızı sorgulaması yapmak için açık adres ve ev telefonu bilgilerine ihtiyaç var. Açık adres; yalın internet, yani herhangi bir ev telefonu kullanmadan internet hizmeti almak isteyenler tarafından yapılan sorgulama için gerekiyor. Ev telefonu kullananların ise sadece telefon numarası üzerinden sorgulama işmelerini tamamlamaları mümkün.

Söz konusu sorgulama işleminden çıkan sonuca göre eğer altyapınız en fazla 16 Mbps destekliyorsa, ADSL internet kullanabilirsiniz. Ancak 16 Mbps üstünde, 100 Mbps'e kadar destekliyor ise VDSL internet hızından yararlanabilirsiniz. Eğer Millenicom internet altyapısı yok ise sorgulama esnasında herhangi bir değer çıkmayacaktır.

Millenicom Fiber İnternet Altyapı Başvurusu

Millenicom altyapı başvurusu ve sorgulaması esnasında herhangi bir değer çıkmıyorsa, yerleşik operatör herhangi bir altyapı çalışmasında bulunmamıştır. Bir altyapı yok ise çağrı merkezini arayıp Millenicom internet altyapısı başvurusu için işlem yapabilirsiniz.

Millenicom, yerel operatör altyapı çalışmasını tamamladığında, yine çağrı merkezi aracılığı ile bilgilendirme yapacaktır. Millenicom altyapı başvuru takibi adına belirli aralıklarla ev telefonu numarası veya açık adres ile altyapı sorgulaması yapılabilir.

VDSL ve ADSL Nedir?

ADSL teknolojisi bakır telefon hatları ile sağlanan internet bağlantısıdır. Maksimum 16 Mbps internet hızı desteklemektedir. ADSL teknolojisi, evin yakınındaki bir telefon santralinden, ADSL uyumlu bir modem aracılığı ile kullanılır. İnternet hızı, evin santrale uzaklığı ve bina altyapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

VDSL teknolojisi ise VDSL uyumlu modeme bakır telefon hatları ile sağlanan internet bağlantısıdır. ADSL teknolojisinden farkı ise 10 kat daha hızlı upload hızı ve 5 kat daha hızlı download hızı sağlamasıdır.

İdeal İnternet Hızı Ne?

Günümüzde ideal internet hızı 16 Mbps ile 50 Mbps arasında değişkenlik göstermektedir. İdeal internet hızı, interneti kullanan kişi sayısı ile doğru orantılıdır.

16 Mbps internet hızı, genel olarak interneti bir kişi kullanıyorsa, sosyal medya kullanımı ve normal çözünürlükte video izleniyorsa yeterli olacaktır.

24 ile 35 Mbps internet hızı, birkaç kişinin aynı anda interneti kullanabildiği ve HD videoların izlenebildiği bir ortamda yeterlidir.

50 ile 100 Mbps Bulutta yedekleme yapıldığı, birden fazla kişi tarafından aynı anda görüntülü konuşma yapılan ve 4K video izlenen bir ortamda yeterli olacaktır.



