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Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

24.02.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için merak edilen soruların başında Millet İttifakı'nın kimi aday olarak göstereceği merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön plana çıktığı Millet İttifakı'nda gözler adayın açıklanacağı zamana çevrildi. 6'lı masanın ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı yayında aday olarak görmek istediği ismi açıkladı.

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşılırken Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceği merak konusu oldu. Adaylıkla ilgili farklı açıklamalar gelmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıktı. Millet İttifakı'nın adayı henüz kesinleşmemişken 6'lı masa ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı yayında aday olarak görmek istediği ismi açıkladı.

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Gazeteci Nevşin Mengü'nün programında konuşan Uysal'ın açıklamasından satır başları:

"İNSANLARIMIZIN DEMOKRASİ VE İYİ YÖNETİM TALEBİ VAR"

"Biz bütün eldeki verileri değerlendirdiğimizde siyasetin gerçeklerini göz önüne aldığımızda, toplumsal psikolojik sınırlar, geçişkenlikler, yürütülen süreç, son bir yıllık sadece 6'lı masa millet ittifakı süreci değil. 16 Nisan referandumundan itibaren kademe kademe büyütülmüş, Türkiye'de demokrasi ne demek, hukuk ne demek, laiklik ne demek, temel hak ve hürriyetler ne demek bunun şuurunda olan, piyasadan hayatını kazanan, üretken, verimli, devleti finanse eden insanlarımızın bir demokrasi ve iyi yönetim talebi var. İyi yönetim ne demek; oturduğumuz binaların güvenli olması demek, tükettiğimiz gıdaların güvenli olması demek.

UYSAL ADAYLARININ KILIÇDAROĞLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Siyaset son tahlilde bir güç denklemi. Biz bu riski, süreci, krizi aynı zamanda bir iktidar değişimi değil. Beraberinde bir kurucu akılla yeniden bu büyük Cumhuriyeti, temel referanslarını merkeze alarak kurumları, kuvvetler ayrılığını, değer yargılarını oluşturacak bir programa ihtiyaç var. Bunun da liderliğini yapacak siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu geldiğimiz bu noktada Demokrat Parti olarak biz aday olmasını istiyoruz."

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Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı demokrat parti

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