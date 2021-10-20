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Milli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilecek

20.10.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASELSAN şirketleri BİTES ve ASELSAN SİVAS, milli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilmesine yönelik protokolü Defence Turkey Dergisi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleceğin Askeri Konferansı etkinliğinde imzaladı.

Milli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilecek

Güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki ihtiyaçlarına yönelik milli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilecek.

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"Geleceğin Askeri" konseptini destekleyen çalışma kapsamında güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki ihtiyaçlarına yönelik "akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü prototipi" geliştirmek üzere ortak çalışma yapılacak.

Projenin ilk fazında harici sensör ve kameralarla birlikte çalışabilen, geniş bakış açısına (FoV) sahip, 5G - LTE- Wi-Fi desteği bulunan, çevresel koşullara uygun, askeri operasyonlarda kullanılabilir bir gözlük geliştirilecek.

BİTES artırılmış gerçeklik yazılımı geliştirme, ASELSAN SİVAS ise optik, elektronik ve optomekanik tasarım ve üretim sorumlulukları üstlenecek. İki şirket birlikte yapacakları sistem mühendisliği çalışmalarıyla sahip oldukları kabiliyet ve tecrübeleri ışığında geliştirme faaliyetleri yürütecek.

Yapılacak çalışmalara bu ürünlerdeki yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması ve güvenlik güçlerinin harekat ihtiyaçları doğrultusunda bir prototip ürün tasarlamak ilk hedef olacak. Giyilebilir teknolojiler üreterek güvenlik güçlerine avantaj sağlamayı amaçlayan BİTES ve ASELSAN SİVAS, sonraki aşamalarda da global pazarda rekabet etmek için ileri faz çalışmalarına devam edecek.

TÜM BİLGİLER ASKERİN GÖZLÜĞÜNE İNECEK

Artırılmış gerçeklik gözlüğünün çeşitli endüstrilerde güvenliği sağlama ve verimliliği artırma amacıyla daha yaygın olarak kullanılması ve bu pazarda ciddi bir büyüme bekleniyor. Söz konusu ürünlerin kullanımı özellikle otomotiv, sağlık ve savunma gibi bir dizi alanda son dönemde yaygınlaşıyor.

Geleceğin muharebe sahalarında tehditlerin belirlenerek bu tehditlere karşı taktik geliştirilebilmesi için giyilebilir teknolojiler önemli araçlar haline geldi. Operasyona katılan birlikler tarafından giyilebilir sensörler ve akıllı gözlükler ile gelişen haberleşme alt yapıları sayesinde, dost birlikler ve komuta merkezleriyle anlık bilgi paylaşımı mümkün oluyor.

Güvenlik güçlerinin kullanacağı akıllı gözlüklerle muharebe sahasının haritası, diğer birliklerin konumu ve sağlık verileri, komuta merkezinden iletilen bilgiler, bakılan yöndeki tehdit unsurları gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Güvenlik güçlerinin saniyeler içerisinde karar vermesine destek olacak bilgiler, akıllı gözlükler ile görüş açısını etkilemeden sunulabiliyor.

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(AA)

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Aselsan
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