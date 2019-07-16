Milli Piyango İdaresinden 'büyük ikramiye' açıklaması

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bir kişinin Milli Piyango Genel Müdürlüğünü arayarak, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin kendisine çıktığını, bu doğrultuda talihlinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uçar, sabah saatlerinde bir kişinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü arayarak, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söylediğini belirtti. Bu doğrultuda ikramiye kontrol ekibini hazırladıklarını söyleyen Uçar, "Ödeme birimimize ilgili talimatları verdik" dedi. Uçar, 70 milyonun ilgili bankada hazır bulunduğunu belirterek talihlinin gelmesini beklediklerini ifade etti. Uçar, talihlinin kendisini ifşa edilmemesini istemesi durumunda varsa vekili aracılığı ile yoksa da sadece ikramiyenin 'ödendi' bilgisinin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

'70 MİLYONUN CİDDİ MANADA GETİRİSİ VAR'

Uçar, büyük ikramiyenin ödemesinin tüm kamuoyunun önünde gerçekleşmesini arzu ettiklerini belirterek, "Umut ediyoruz ki bugün gelip ikramiyesini alır. Çünkü hem faiz anlamında hem de dolar, Euro, altın gibi yatırım işlemlerine bakıldığında ciddi manada 70 milyonun bir getirisi var" diye konuştu.