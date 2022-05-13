Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Askeri okul için tercih süresi uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) bugün sona erecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşıma göre tercih süreleri uzatıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2022 yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.
Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır."
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