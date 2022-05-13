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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Askeri okul için tercih süresi uzatıldı

13.05.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı gün içerisinde Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri'nin (2022-MSÜ) bugün sona ereceğini duyurmuştu. Bakanlık'tan yapılan yeni açıklamada tercih süresinin uzatıldığı bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Askeri okul için tercih süresi uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) bugün sona erecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşıma göre tercih süreleri uzatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022 yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Asker Milli Savunma Bakanlığı
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