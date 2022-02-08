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Milyarlarca dolar değerinde... ABD kripto paralara el koydu!

08.02.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Bitfinex'in 2016'da hacklenmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı kripto para borsasını hackleyen kişileri yakaladı. Bakanlık, 3,6 milyar dolarlık kripto paraya ise el koydu.

Milyarlarca dolar değerinde... ABD kripto paralara el koydu!

Kripto para borsası Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde kripto para, ABD Adalet Bakanlığı tarafından ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan 119.754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ın tutuklandığı aktarıldı.

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ABD EL KOYDU

Açıklamada, söz konusu hackleme sırasında çalınan 3,6 milyar doların üzerinde değere sahip kripto para birimine el konulduğu kaydedildi.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, söz konusu dönemde çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu belirtti.

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Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin "suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını" gösterdiğini ifade etti.

Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitfinex, Ağustos 2016'da yaklaşık 120.000 Bitcoin'in çalındığı bir güvenlik ihlali bildirmişti. (AA)

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bitcoin Kripto para
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