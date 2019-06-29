HABER

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Bu yıl 22.

Bu yıl 22. kez düzenlenen Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum’dan start aldı. Bir birinden değerli klasik otomobillerin startı renkli görüntüler oluşturdu.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 70 klasik otomobilin Hapimag Sea Garden’da star aldı. İçlerinde milyon dolarlık klasik araçların ve ender görülen modellerinde bulunduğu araçlar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oldu. Araçları gören turistler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren “Batı Anadolu Rallisi” bugün Bodrum’un Yalıçiftlik koyunda yer alan Hapimag Sea Garden Resort’dan start aldı. 68 klasik otomobilin katıldığı yarışın ilk gün finali Bodrum Demirbükü Sahili’nde verildi. 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek ve iki gün boyunca sürecek ralli, 30 Haziran tarihinde gala gecesi ve ödül töreni ile sona erecek.
Klasik otomobil kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu 70 adet klasik otomobilin yarışlara katıldığını ifade ederek “bu gün sabah başladı yarışlarımız, öğlene kadar devam edecek 70 kilometrelik bir yolumuz var. Toplam 70 otomobil 2 gün boyunca keyifli bir yarış yapacak. Bu otomobiller değerli araçlar. Kış boyunca kapalı garajlarda bekliyor ve daha sonra ilk baharın gelmesiyle garajlardan çıkıyor” şeklinde konuştu.
‘Spora hizmeti toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz’
Renkli görüntülere sahne olacak ralliye ilişkin açıklamada bulunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, “Ege Bölgesi’nin en büyük kapasiteye sahip olan tesisimiz; her zaman spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bunu bir toplumsal sorumluluk olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Tarihi Batı Anadolu Ralli’sine de destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Nostalji rüzgarı estirecek bu organizasyonda kesinlikle çok keyifli vakit geçireceğiz. Bu yarışların turizmede katkısı oluyor. Yerli ve yabancı turistler” dedi.

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' iddiasına Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.