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Milyoner'i kazanan Arda Ayten depreme Hatay’da yakalanmıştı! Odasının son halini paylaştı! “Milyoner'den kazandıklarımla…”

20.02.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'e 2019'da katılan ve 1 milyonu kazanan Arda Ayten, depreme uykusunda yakalandı. Programda, Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi aldığını, İskenderun'da yaşadığını söyleyen Ayten, depremin ardından darma dağın olan odasının son halini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...

Milyoner'i kazanan Arda Ayten depreme Hatay’da yakalanmıştı! Odasının son halini paylaştı! “Milyoner'den kazandıklarımla…”

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay, Malatya, Adıyaman ve diğer çevre illeri derinden sarstı. Depreme yakalanan binlerce kişiden biri de, Milyoner programıyla tanınan Ayda Ayten oldu. Depremin ardından, "Dolabın altına sıkışıp kaldım" diye açıklama yapan Ayten, dolabının ve kütüphanesinin son halini paylaştı.

"MİLYONERDEN KAZANDIKLARIMLA KURDUĞUM KÜTÜPHANEMDİ"

Deprem anını, "Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik." ifadeleriyle anlatan Arda Ayten, üzerine devrilen dolabı paylaştı.

Milyoneri kazanan Arda Ayten depreme Hatay’da yakalanmıştı! Odasının son halini paylaştı! “Milyoner'den kazandıklarımla…”

Depremde, kütüphanesi yerle bir olan Ayten o anın karesini çekip, "Milyoner'den kazandıklarımla kurduğum kütüphanemdi. Defalarca önünde yayın yapmıştık. Umarım kitaplarımı kurtarabilirim. 20 yıllık emekti." ifadelerini kullandı.

Milyoneri kazanan Arda Ayten depreme Hatay’da yakalanmıştı! Odasının son halini paylaştı! “Milyoner'den kazandıklarımla…”

“BİLİNCİMİ KAYBETTİĞİMİ, ZEHİRLENDİĞİMİ FARK ETTİM”

Arda Ayten, depremin ardından evden çıktıklarını ve çadır kurduklarını söylemişti. "Çam odununun zehirleyici kokusunu çekerek - çünkü arabaya gidip yatmayı denedik ancak kar yağıyordu ve çok soğuktu - içeride ısınmaya çalıştık." diyen Ayten, "Bir yerden sonra bilincimi kaybettiğimi, zehirlendiğimi fark ettim. Annemi de alıp dışarı çıktık." ifadelerini kullanarak yardım istemişti.

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