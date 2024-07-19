Milyoner sosyal medya fenomeninden şaşkına çeviren açıklama! "Erkekler hala bana para vermeye devam ediyor"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu dile getiren milyonlara ulaşan kazancının detaylarını anlattı. Fenomen isim news.com.au'ya yaptığı açıklamada, "Benimle iletişim halinde olan birçok evli erkek var ve birçok eş ve kız arkadaşımdan gizli olduğumu biliyorum. Çoğu zaman hiçbir sebep yokken nakit gönderiyorlar. Genellikle yemeklerimin, kahvelerimin veya benzinimin parasını ödüyorlar" dedi.

Sosyal medyadan hiç yüzyüze tanışmadığı bir sürü hayranı olduğunu dile getiren Grace, "Platformda her türlü yeniliğe ve fikre açığım. İnsanların eğlenip keyif alabilecekleri güvenli bir alan sağladığım için çok mutluyum.Hayatımla ilgili hiçbir şeyi değiştirmezdim. Geldiğim nokta ve ne kadar çok çalıştığımla gurur duyuyorum" diye konuştu.