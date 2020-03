Mimiklerin ustası Jim Carrey'nin en iyi filmleri

Akıl almaz jest ve mimikleriyle izleyicilerini her zaman şaşırtmayı başaran Jim Carrey, sulu komedilerin yanı sıra başarılı dramalarda hatta korku filmlerinde bile rol alabileceğini ispat eden nadir oyunculardandır. Aktör, The Truman Show (1998) ile Altın Küre dahil 39 ödül ve 65 adaylık kazandı.

Pek çoğumuz Jim Carrey filmleri ile büyüdük, Hayvan Dedektifi, Maske gibi unutulmaz filmlerini büyük keyifle izledik. Kimilerine göre o bir efsane, kimilerine göre komedi filmlerinin ustası… 90’lı yıllarda rol aldığı filmlerle adını unutulmazlar arasına yazdıran Jim Carrey, son olarak Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) filmiyle beyaz perdede boy gösterdi.

Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) 2020

Sega'nın aynı isimli video oyunu serisinden uyarlanan filmde, usta komedyen Jim Carrey’i kötü deha Dr. Robotnik olarak izliyoruz. Film vizyona girer girmez ABD’de en çok izlenen yapımlardan biri oldu.

Yalancı Yalancı (Liar Liar) 1997

Bir avukat, oğlunu son kez hayal kırıklığına uğratmasından sonra oğlunun doğum günü dileği nedeniyle 24 saat yalan söyleyemez.

Maske (The Mask) 1994

Jim Carrey adıyla özdeşleşen Maske, aynı zamanda Cameron Diaz’ı sinemaya kazandıran filmdir. Maske’de, banka memuru Stanley Ipkiss’in gizemli bir maske takarak manik bir süper kahramana dönüşmesini ve sonrasında yaşananları izliyoruz.

Majestic (The Majestic) 2001

1951’de, kara listeye alınmış bir Hollywood yazarı bir araba kazası geçirir, hafızasını kaybeder ve uzun süredir kayıp olan bir oğluyla karıştırıldığı küçük bir kasabaya yerleşir.

Bay Evet (Yes Man) 2008

Carl Allen, bir gün hayatını değiştirmek için her şeye evet dedirtmeyi hedefleyen bir yardım programına katılır. Başlarda her şey yolunda gider, hatta hayatı eskisinden daha pozitif ve eğlenceli bir hale gelmiştir. Ancak bir süre sonra her şeye evet demek bazı sorunları da beraberinde getirir.