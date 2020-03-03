Mimiklerin ustası Jim Carrey'nin en iyi filmleri

Pek çoğumuz Jim Carrey filmleri ile büyüdük, Hayvan Dedektifi, Maske gibi unutulmaz filmlerini büyük keyifle izledik. Kimilerine göre o bir efsane, kimilerine göre komedi filmlerinin ustası… 90’lı yıllarda rol aldığı filmlerle adını unutulmazlar arasına yazdıran Jim Carrey, son olarak Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) filmiyle beyaz perdede boy gösterdi.
Akıl almaz jest ve mimikleriyle izleyicilerini her zaman şaşırtmayı başaran Jim Carrey, sulu komedilerin yanı sıra başarılı dramalarda hatta korku filmlerinde bile rol alabileceğini ispat eden nadir oyunculardandır. Aktör, The Truman Show (1998) ile Altın Küre dahil 39 ödül ve 65 adaylık kazandı.
Jim Carrey filmleri deyince akla ilk olarak Maske, Truman Show ve Salak ile Avanak gelse de Hayvan Dedektifi, Bay Evet ve Yalancı Yalancı gibi unutulmaz filmlerde de rol aldı. İşte en iyi Jim Carrey filmleri…
Jim Carrey filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Truman Show ile aktör ilk defa izleyicilerinin karşısına bir drama ile çıkmış oldu. En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday olarak gösterilen Carrey, bu filmdeki rolüyle birçok ödüle layık görülür. Sinema tarihine damga vuran filmlerden biri olarak kabul edilen Truman Show, üniversitelerde ders olarak gösterilmektedir. Televizyon sektörü üzerine yapılan en esaslı eleştirilerden biri olan Truman Show, sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip.
Sega'nın aynı isimli video oyunu serisinden uyarlanan filmde, usta komedyen Jim Carrey’i kötü deha Dr. Robotnik olarak izliyoruz. Film vizyona girer girmez ABD’de en çok izlenen yapımlardan biri oldu.
Bir avukat, oğlunu son kez hayal kırıklığına uğratmasından sonra oğlunun doğum günü dileği nedeniyle 24 saat yalan söyleyemez.
Jim Carrey adıyla özdeşleşen Maske, aynı zamanda Cameron Diaz’ı sinemaya kazandıran filmdir. Maske’de, banka memuru Stanley Ipkiss’in gizemli bir maske takarak manik bir süper kahramana dönüşmesini ve sonrasında yaşananları izliyoruz.
1951’de, kara listeye alınmış bir Hollywood yazarı bir araba kazası geçirir, hafızasını kaybeder ve uzun süredir kayıp olan bir oğluyla karıştırıldığı küçük bir kasabaya yerleşir.
Carl Allen, bir gün hayatını değiştirmek için her şeye evet dedirtmeyi hedefleyen bir yardım programına katılır. Başlarda her şey yolunda gider, hatta hayatı eskisinden daha pozitif ve eğlenceli bir hale gelmiştir. Ancak bir süre sonra her şeye evet demek bazı sorunları da beraberinde getirir.
Jim Carrey filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Hayvan Dedektifi, aktörün ilk başrol macerasıdır. Departmanında sevilmeyen hayvan sever bir polisi canlandıran Carrey, bu rolle adını kısa zamanda geniş kitlelere duyurmayı başarır.
Gişe rekorları kıran Salak ile Avanak, vizyona girdiği yıl dünya çapında yankı uyandırmayı başardı. Jim Carrey filmleri arasında en iyi komedi filmi olduğuna dair geniş bir fikir birliği var. Salak ile Avanak’ta, hiçbir işte dikiş tutturamayan ikili Jim Carrey ve Jeff Daniels, para dolu bir çantayı güzel sahibine ulaştırmak için macera dolu bir yolculuğa çıkarlar.
Usta yönetmen Milos Forman bu filminde zamanın en yenilikçi, en eksantrik ve anlaşılmaz sanatçılarından biri olarak görülen Andy Kaufman’ın hayatını anlatıyor. Kaufman rolünde Jim Carrey’i izliyoruz.
En dokunaklı aşk filmlerinden biri olan Sil Baştan’da Jim Carrey’e Kate Winslet eşlik etmektedir. önetmenliğini Michel Gondry'nin üstlendiği senaryosunu Michel Gondry, Charlie Kaufman ve Pierre Bismuth’un yazdığı film En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar ile ödüllendirildi.
Dissosiyatif kimlik bozukluğu olan iyi niyetli bir polis, firari bir kadını eski bir erkek arkadaşı ve onun arkadaşlarından korumak zorundadır.
Gişede fırtına gibi esen Aman Tanrım filminde Jim Carrey’e Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Steve Carell ve Catherine Bell gibi isimler eşlik eder. Tüm talihsizlikleri makûs talihine bağlayan Bruce, Tanrı’ya bu konuda sürekli şikâyet eder. Tanrı bir gün bu yakarışlara cevap verir ve Bruce Nolan’ın karşısına insan siluetinde çıkar. Oynadığı her role derinlik ve kalite katabilen usta oyuncu Morgan Freeman’ı, burada Tanrı rolünde izliyoruz. Tanrı olmanın kolay bir iş olduğunu düşünen Bruce Nolan, 1 haftalık Tanrı olma göreviyle cezalandırılır. Yeni göreviyle hayatını düzene sokabileceğini düşünen Bruce, yanıldığını kısa süre sonra fark edecektir.
Filmde, New York’taki dairesinde penguenler ile birlikte yaşayan Tom Popper’ın komik hikayesi anlatılıyor. Ünlü oyuncu Jim Carrey’nin yine komik bir karakteri canlandıracağı filmde, başarılı bir iş adamının 6 penguen alarak apartman dairesini buzdan bir kaleye dönüştürme serüveni anlatılıyor. Penguenler ile birlikte yaşamaya başlayan Tom Popper, bakalım yeni sorumluluklarının iş hayatına olumsuz yansımasını engelleyebilecek mi?
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