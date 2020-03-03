Mimiklerin ustası Jim Carrey'nin en iyi filmleri

Pek çoğumuz Jim Carrey filmleri ile büyüdük, Hayvan Dedektifi, Maske gibi unutulmaz filmlerini büyük keyifle izledik. Kimilerine göre o bir efsane, kimilerine göre komedi filmlerinin ustası… 90’lı yıllarda rol aldığı filmlerle adını unutulmazlar arasına yazdıran Jim Carrey, son olarak Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) filmiyle beyaz perdede boy gösterdi.

Akıl almaz jest ve mimikleriyle izleyicilerini her zaman şaşırtmayı başaran Jim Carrey, sulu komedilerin yanı sıra başarılı dramalarda hatta korku filmlerinde bile rol alabileceğini ispat eden nadir oyunculardandır. Aktör, The Truman Show (1998) ile Altın Küre dahil 39 ödül ve 65 adaylık kazandı.

EN İYİ JIM CARREY FİLMLERİ

Jim Carrey filmleri deyince akla ilk olarak Maske, Truman Show ve Salak ile Avanak gelse de Hayvan Dedektifi, Bay Evet ve Yalancı Yalancı gibi unutulmaz filmlerde de rol aldı. İşte en iyi Jim Carrey filmleri…

Truman Show (The Truman Show) 1998

Jim Carrey filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Truman Show ile aktör ilk defa izleyicilerinin karşısına bir drama ile çıkmış oldu. En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday olarak gösterilen Carrey, bu filmdeki rolüyle birçok ödüle layık görülür. Sinema tarihine damga vuran filmlerden biri olarak kabul edilen Truman Show, üniversitelerde ders olarak gösterilmektedir. Televizyon sektörü üzerine yapılan en esaslı eleştirilerden biri olan Truman Show, sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip.