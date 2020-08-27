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Minibüste korku dolu anlar! Yaşlılar birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Edirne'de yolcu minibüsüne maskesiz binen yaşlı kişinin, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Bebeğiyle kavganın ortasında kalan anne zor anlar yaşadı.

Minibüste korku dolu anlar! Yaşlılar birbirine girdi

Edirne’de koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslere maskesiz binmek yasak olmasına rağmen minibüse maskesiz binen yaşlı bir erkek şahıs, minibüs şoförü ve yolcular tarafından uyarıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Uyarıların tartışmaya dönüşmesinin ardından yolcular, yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı. Tehdit ve hakaretler ile birlikte tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Maskesini takmayan yaşlı kişi, kendisini uyaran yaşlı bir erkek şahsa yumrukla saldırdı. Maskesiz şahıs, minibüsteki yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.

ANNE ZOR ANLAR YAŞADI

Küçük bebeğiyle kavganın ortasında kalan bir anne ise zor anlar yaşadı. ‘Korkma annem’ diyerek, bebeğine sarılan anne ardından minibüsü durdurarak indi.

Kaynak: İHA

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