Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

İl merkezine 85 kilometre mesafedeki İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Dolutaş köyünün ilkokulunda dördüncü sınıf öğrencisi minik Ceylan'ın doğum gününü kutlamak isteyen öğretmenleri, imkanlar kısıtlı olduğu için durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirdi.

Minik Ceylan'ın mutluluğu için karlı yolları aştılar

Harekete geçen çocuk hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, küçük kızın fotoğrafının yer aldığı "iyi ki doğdun Ceylan" yazılı büyük bir pasta yaptırdı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden gönüllü öğrenciler ile yola çıkan Eldemir, 85 kilometrelik karlı yolu aştıktan sonra Ceylan'ın yaşadığı okula ulaştı.

Boş bir sınıfı bayrak ve çeşitli doğum günü mesajlarıyla süsleyen üniversite öğrencileri, ses sistemini de kurduktan sonra okuldaki öğrencileri sınıfa aldı.

Okula gelen öğrenci, sınıfa girdiğinde arkadaşlarının "İyi ki doğdun Ceylan" şeklindeki kutlama sürprizi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Mutluluğu yüzüne yansıyan Ceylan, kendisi için hazırlanan pastayı kesip arkadaşlarına ikram etti. Çocuklar daha sonra halay çekerek öğrencinin doğum gününü kutladı.

'CEYLAN'IN MUTLULUĞUNA ŞAHİT OLMAK İSTEDİK' İl Müdür Yardımcısı Eldemir, öğretmeninin durumu iletmesinin ardından Ceylan'ın mutluluğu için hemen yola çıktıklarını söyledi.

Doğum günü sürprizi için üniversite öğrencileriyle hareket ettiklerini anlatan Eldemir, "Buraya Ceylan'ın doğum gününü kutlamak için geldik. Bu planlamayı yaparken Ceylan kızımın haberi yoktu. Ona bir sürpriz yapmak istedik. Bunun için okula gelerek önceden sınıfı süsledik. Doğum günü için bütün hazırlıkları yaparak Ceylan kızımın mutluluğuna şahit olmak istedik. Gözlerindeki o mutluluğu görünce yaptığımız işin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladık." diye konuştu.

Bölgede ağır kış şartlarının öğrencilerin sosyal aktivitelerini de kısıtladığını ifade eden Eldemir, "Buraya karlı yolları aşarak geldik. Ceylan'ın böyle bir etkinliğe ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Yaptığımız bu faaliyetle o kadar mutlu oldu ki bunu kelimelerle anlatamam." dedi.

'DOĞUM GÜNÜM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM' 10 yaşına giren Ceylan Demirel de "Bugün doğum günüm olduğunu bilmiyordum. Bana sürpriz yaptılar. İlk kez doğum günümü kutladım. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni Şahin Göksal da Ceylan'ın dezavantajlı bir ailenin çocuğu olduğunu anlatarak, "Bugün onun doğum gününü kutlamak istedik. Onun için çok büyük bir sürpriz oldu. Hep beraber çok mutlu olduk. Maddi durumları yetersiz olduğu için henüz doğum günü kutlamamıştı. Ceylan, ilk kez doğum günü kutlamış oldu, çok mutlu." diye konuştu.