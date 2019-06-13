Minik öğrencilerden resim sergisi

Balıkesir’de faaliyet gösteren Ala Sanat Akademisi 2019 yılında öğrencilerinin yaptığı çalışmaları düzenlenen bir resim sergisi ile sanatseverlerle buluşturdu. Sanat Sokağında sergilenen 4-14 yaş grubu öğrencilerinin yaptığı 48 eser sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Serginin açılışını Ala Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Ali Anıl Deveci yaparken sergide eseri bulunan tüm öğrencilere sertifika verildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ala Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Ali Anıl Deveci öğrencilerinin bir yıllık çalışmalarının sergilendiğini belirtirken emeği geçen herkese teşekkür etti.

Deveci, “Bugün 2019 yılı sergimizi gerçekleştiriyoruz. 1 yıl boyunca öğrencilerimizin yapmış olduğu resim çalışmalarını bugün hasat ediyoruz. Ala sanat akademisinde müzik halk oyunları bale, drama gibi farklı sanat dallarında eğitim veriyoruz. 1 yıllık çalışmalarımızı Ala Sanat haftasında bu şekilde sergiliyoruz. Bugün burada 4-14 ya grubunun toplam 48 tane eseri sergileniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.