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'Misafirlik bitti' Suriyelilerin dönüşü sınır kapısından başladı! 'Gençlere sesleniyorum, herkes vatanına dönsün'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.12.2024 10:52
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Esad yönetiminin çöküşüyle beraber akıllara 'Suriyeliler memleketlerine dönecek mi?' sorusu geldi. Hatay'da yaşayan bazı Suriyeliler kutlamaların ardından Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluştu. Dönüşe koyulan Suriyelilerden bazıları 'misafirlik bitti' derken bazıları ise, 'Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün' dedi. Ayrılan Suriyeliler Türkiye'ye de teşekkür etti.

'Misafirlik bitti' Suriyelilerin dönüşü sınır kapısından başladı! 'Gençlere sesleniyorum, herkes vatanına dönsün'

Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kutlama yaptı. Ülkelerine dönen Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

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SINIR KAPISNDA BULUŞTULAR

Suriye’deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluştu. Bu sırada çok sayıda Suriyelinin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

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"HERKES VATANINA DÖNSÜN"

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.

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"MİSAFİRLİK BİTTİ"

Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür ederek, “Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.

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TÜRKİYE'DEN AYRILACAĞI İÇİN BURUK

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye’den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi.

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Hatay esad suriyeli
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