Kimin aklına gelir: Bu malzemeyle temizlenen cam yüzeyler hiç olmadıkları kadar ışıl ışıl!

Evimizin ışıltısını ortaya çıkaran camlarda tabiri caiz ise "Bal dök, yala!" düzeyinde bir yüzey temizliği sağlamak için tek çözümün kimyasal temizlik malzemeleri olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Pırlanta gibi parlayan cam ve aynalar için mısır nişastası ile yapılan, tamamen doğal bu tarifleri kaçırmayın deriz!
Yemeklerde kullanılan mısır nişastası ve çoğunlukla ecza sektöründe kullanılan amonyak ile camlarınızı pırıl pırıl yapmanız mümkün!
MALZEMELER
2 litre ılık su
2 yemek kaşığı mısır nişastası
HAZIRLANIŞ
Su, nişasta ve amonyağı; kapaklı bir şişe veya kavanoza belirtilen miktarlarda koyun ve iyice çalkalayın.
Bu malzemelerin birbirine iyice karışması için kaşık gibi bir malzeme ile karıştırmak yeterli olmayabilir, bu nedenle çalkalama yöntemini tercih etmeye özen göstermenizi öneriyoruz.
Sonrasında bu karışımı püskürtme özelliği olan bir şişeye alın ve temizlemek istediğiniz yüzeye uygulayın.
Böyle bir şişeniz yoksa temizleme bezini doğrudan karışıma sokup sıkarak da yüzeyleri silebilirsiniz.
Alkol ve beyaz sirkenin temizlikte kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, bu ikiliye bir de mısır nişastası katılınca camlarınızın nasıl ışıldadığına inanamayacaksınız.
MALZEMELER
1 çorba kaşığı mısır nişastası
2 fincan ılık su
Yarım fincan beyaz sirke
HAZIRLANIŞ
Yukarıda yer alan listedeki tüm malzemeleri, istenilen miktarlarda bir kaba koyun ve iyice karıştırın.
Sonrasında karışımı püskürtme özelliği olan bir şişeye alın ve kirli yüzeye uygulayın.
Bizim önerimiz bu karışım ile camınızı sildikten sonra, yüzeyi kurulamak için temiz ve kuru bez yerine gazete kâğıdı kullanmanız yönünde.