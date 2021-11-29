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Kimin aklına gelir: Bu malzemeyle temizlenen cam yüzeyler hiç olmadıkları kadar ışıl ışıl!

29.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pırıl pırıl cam ve aynalar, evimize gösterdiğimiz özeni ve evimizin temizliğini bir bakışta gözler önüne serer. Aynı zamanda hiçbir yüzey yağ, kir ve leke tutmak konusunda cam ve aynalarla yarışamaz diyebiliriz. Minicik bir dokunuşta dahi kolayca lekelenebilen cam yüzeylerin ışıl ışıl görünmek için ihtiyaç duyduğu maddeyle tanışmaya hazır olun: Mısır nişastası!

Kimin aklına gelir: Bu malzemeyle temizlenen cam yüzeyler hiç olmadıkları kadar ışıl ışıl!

Evimizin ışıltısını ortaya çıkaran camlarda tabiri caiz ise "Bal dök, yala!" düzeyinde bir yüzey temizliği sağlamak için tek çözümün kimyasal temizlik malzemeleri olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Pırlanta gibi parlayan cam ve aynalar için mısır nişastası ile yapılan, tamamen doğal bu tarifleri kaçırmayın deriz!

AMONYAK VE MISIR NİŞASTASININ MÜKEMMEL KARIŞIMI

Yemeklerde kullanılan mısır nişastası ve çoğunlukla ecza sektöründe kullanılan amonyak ile camlarınızı pırıl pırıl yapmanız mümkün!

MALZEMELER

  • 2 litre ılık su

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • Yarım su bardağı amonyak

HAZIRLANIŞ

  • Su, nişasta ve amonyağı; kapaklı bir şişe veya kavanoza belirtilen miktarlarda koyun ve iyice çalkalayın.

  • Bu malzemelerin birbirine iyice karışması için kaşık gibi bir malzeme ile karıştırmak yeterli olmayabilir, bu nedenle çalkalama yöntemini tercih etmeye özen göstermenizi öneriyoruz.

  • Sonrasında bu karışımı püskürtme özelliği olan bir şişeye alın ve temizlemek istediğiniz yüzeye uygulayın.

  • Böyle bir şişeniz yoksa temizleme bezini doğrudan karışıma sokup sıkarak da yüzeyleri silebilirsiniz.

  • Amonyak; yoğun yağ lekesi veya sert su lekesi gibi kalıcı izleri temizlerken nişasta da camlarınızın parlamasını sağlar.

MISIR NİŞASTASI, ALKOL VE BEYAZ SİRKE HARİKALAR YARATIYOR

Alkol ve beyaz sirkenin temizlikte kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, bu ikiliye bir de mısır nişastası katılınca camlarınızın nasıl ışıldadığına inanamayacaksınız.

MALZEMELER

  • 1 çorba kaşığı mısır nişastası

  • 2 fincan ılık su

  • Yarım fincan beyaz sirke

  • Yarım fincan saf alkol

HAZIRLANIŞ

  • Yukarıda yer alan listedeki tüm malzemeleri, istenilen miktarlarda bir kaba koyun ve iyice karıştırın.

  • Sonrasında karışımı püskürtme özelliği olan bir şişeye alın ve kirli yüzeye uygulayın.

  • Bizim önerimiz bu karışım ile camınızı sildikten sonra, yüzeyi kurulamak için temiz ve kuru bez yerine gazete kâğıdı kullanmanız yönünde.

  • Bu karışımı sadece evinizin camlarında değil, aynalarınızda da güvenle kullanabileceğiniz gibi araba camlarının temizliği için küçük bir şişe içerisinde torpido gözünde de saklayabilirsiniz.
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