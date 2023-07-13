Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz, Umut Evirgen'le mi birlikte? Aşk iddiası sosyal medyayı salladı

Alina Boz ile Mithat Can Özer, 4 senedir doludizgin aşk yaşıyordu. Evelenmeleri beklenen ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi. Sürpriz haber sonrası ilginç bir yakınlaşma iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Güzel oyuncu Alina Boz'un çapkınlığı ile bilinen Umut Evirgen'le görüntülendiği iddiası sosyal medyayı salladı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Evirgen'in güzel oyuncu ile yakınlaştığı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından sosyal medyada;"Umut yine iş başında", "Ayrılınca hemen kapmış kızı" gibi yorumlar yapıldı.

EVLİLİK BEKLENİYORDU AMA...

Yaklaşık dört yıldır süren beraberliklerini gözlerden uzak tutan Alina Boz ile Mithat Can Özer'in ilginç evlilik tarihi çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin evlilik tarihi olarak 2027 olduğu ileri sürümüştü.

Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık sebeninin ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Taraflardan da henüz bir açıklama gelmedi.

