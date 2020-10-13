MNG Kargo iletişim yolları, telefon numarası, e-posta adresi

Bazı işlemlerinizi çözüme kavuşturmak için MNG Kargo iletişim merkez bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için faydalı olabilecek MNG Kargo genel müdürlük telefon ve adres bilgileri şu şekildedir:

MNG Kargo Canlı Destek

MNG Kargo'nun web sitesi üzerinden canlı destek hizmeti bulunmuyor. Direkt destek almak istiyorsanız MNG Kargo çağrı merkezini arayabilirsiniz.

MNG Kargo Mobil Uygulaması

İşlemlerinde MNG Kargo'nun mobil uygulama seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı Google Play Store veya App Store aracılığıyla telefonunuza indirebilirsiniz.

MNG Kargo Şikayet Hattı

MNG Kargo şikayet bildiriminizi tüm iletişim kanallarını kullanarak yapabilirsiniz. Bunlar dışında aşağıda paylaşmış olduğumuz adres üzerinden de öneri ve şikayet kaydı oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz şikayet ile alakalı olarak size bir geri bildirim yapılacak ve yaşadığınız problem giderilecektir.

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