MNG Kargo iletişim yolları, telefon numarası, e-posta adresi

Kargo gönderimi artık hayatımızın vazgeçilmez bir rutini haline geldi. Her an bir yere doküman ya da eşya göndermemiz gerekebiliyor. Online alışverişlerimizde de satın aldığımız ürüne ancak kargo yoluyla ulaşabiliyoruz. Haliyle kargo şirketleriyle iletişim kurmamız gereken durumlar da ortaya çıkabiliyor. MNG iletişim bilgilerini, kullanabileceğiniz farklı alternatifleri ve işlemlerinizi en kolay haliyle nasıl gerçekleştirebileceğinizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. İşte MNG Kargo iletişim bilgilerine dair işinize yarayacak tüm detaylar...
MNG Müşteri Hizmetleri
İşlemlerinizi gerçekleştirmeniz için ilk başvurabileceğiniz yöntem MNG Kargo müşteri hizmetleri ile iletişime geçmektir. MNG Kargo telefon numarası olarak 444 06 06 veya 0850 222 06 06'yı arayabilirsiniz. Bu numaralardan herhangi birini aradığınızda;
- Kargonuzu adresinizden aldırma
- Kargonuz hakkında bilgi alma
- Şubelerin adres ve telefon bilgilerini edinme
- Ürün ve hizmetleri öğrenme
- Müşteri temsilcisi ile görüşme
işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yapmak istediğiniz işlemle alakalı söylenen numarayı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilirsiniz. İşleminiz türüne göre otomatik olarak gerçekleştirilebilir ya da müşteri temsilcisine bağlanarak her türlü işlemle alakalı talebinizi iletebilirsiniz.
MNG Kargo Genel Müdürlük
Bazı işlemlerinizi çözüme kavuşturmak için MNG Kargo iletişim merkez bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için faydalı olabilecek MNG Kargo genel müdürlük telefon ve adres bilgileri şu şekildedir:
- Adres: Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi 1B, Bulvar Ofis No:109/B, Kat: 3 Sarıyer/İstanbul
- Telefon: 0212 366 55 55
- Fax: 0212 366 55 60
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E-mail: info@mngkargo.com.tr
Bunun dışında MNG Kargo bölge müdürlükleri iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
MNG Kargo Web Sitesi
- Aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak MNG Kargo'nun resmi web sitesi üzerinden de hızlıca işlem yapabilirsiniz.
- Yapmak istediğiniz her türlü işleme dair detaylar burada yer alır. Çok özel durumlar dışında hemen her işlemi web sitesi kanalıyla da halledebilirsiniz.
- MNG Kargo'nun sunduğu kampanyaları da web sitesi üzerinden inceleyip değerlendirebilirsiniz.
- MNG Kargo web sitesinde aynı zamanda online şube de oluşturmuş ve bireysel veya kurumsal hesap açarak işlemlerinizi yerine getirebilmenize fırsat sunmuştur. Öncelikle üye olmanız ve bir şifre belirlemeniz gerekir. Bunun için de aşağıda paylaşmış olduğumuz adresi kullanabilirsiniz.
MNG Kargo web sitesi üzerinden işlem yapmak için TIKLAYINIZ!
MNG Kargo online şubeye giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
MNG Kargo Canlı Destek
MNG Kargo'nun web sitesi üzerinden canlı destek hizmeti bulunmuyor. Direkt destek almak istiyorsanız MNG Kargo çağrı merkezini arayabilirsiniz.
MNG Kargo Mobil Uygulaması
İşlemlerinde MNG Kargo'nun mobil uygulama seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı Google Play Store veya App Store aracılığıyla telefonunuza indirebilirsiniz.
MNG Kargo Şikayet Hattı
MNG Kargo şikayet bildiriminizi tüm iletişim kanallarını kullanarak yapabilirsiniz. Bunlar dışında aşağıda paylaşmış olduğumuz adres üzerinden de öneri ve şikayet kaydı oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz şikayet ile alakalı olarak size bir geri bildirim yapılacak ve yaşadığınız problem giderilecektir.
MNG Kargo şikayet formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!
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