Modemde sadece power ışığı yanıyor: Modemde sadece güç (power) ışığı yanıyorsa ne yapılır?

Teknolojinin gelişmesi ile çoğu işlemin internete dayalı ilerlemesi, internet bağlantısının kalitesini bizler için çok önemli bir yere koymaktadır. Filmleri yüksek çözünürlükte ve kesintisiz izleyebilmek, iş yerinde belgelerin bulunduğu bulut sistemlerine erişebilmek için internetin kesintisiz olması gerekir.
Modeminizde bir arızanın varlığını, modemde sadece power ışığı yanıyor olması ile anlayabilirsiniz. Bu problemin, yıldırım düşmesi, kötü hava şartları, elektrik kesintisi ve modemin fişinin aniden çekilip geri takılması gibi pek çok nedenden kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.
İnternet bağlantısının kesilmesinin nedenlerinden biri olarak adaptörden kaynaklı sorunlar gösterilebilir. Modem power ışığı yanıp sönüyor ise bu durum, güç adaptörünün arızalı olmasına veya güç kablosu ile modemin voltajlarının tam uyuşmuyor olmasına delalet eder. Sorunun anlaşılmasını sağlayan göstergelerden en önemlisi ise internet bağlantısının tamamen kesilmesidir.
Modemi çalışır hale getirmek için yapılması gereken tek şey yeni bir güç adaptörü alınmasıdır. Yeni adaptör ile voltaj eşitsizliği sorunu ortadan kalkmış ve internet bağlantısındaki kesintilerden kurtulmuş olursunuz.
Yukarıda listelenen yöntemlerin işe yaramaması sonucunda müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz önerilir.
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