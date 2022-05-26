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Modemde sadece power ışığı yanıyor: Modemde sadece güç (power) ışığı yanıyorsa ne yapılır?

25.05.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modemlerin ana çalışma mantıkları, bir bilgisayarın uzaktan kontrol edilmesine yardım etmek üzerine kuruludur. Haberleşmeyi sağlayan modem, internet ve bilgisayar arasında kurulan bir köprü görevi görür. Harici ve dahili olarak kategorilendirilirler. Geniş ağ bağlantısının söz konusu olduğu durumlarda mutlaka sahip olunması gereken modemlerde, zaman zaman bazı arızalar meydana gelebilir. Modemde sadece power ışığı yanıyor ise ne yapılır?

Modemde sadece power ışığı yanıyor: Modemde sadece güç (power) ışığı yanıyorsa ne yapılır?

Teknolojinin gelişmesi ile çoğu işlemin internete dayalı ilerlemesi, internet bağlantısının kalitesini bizler için çok önemli bir yere koymaktadır. Filmleri yüksek çözünürlükte ve kesintisiz izleyebilmek, iş yerinde belgelerin bulunduğu bulut sistemlerine erişebilmek için internetin kesintisiz olması gerekir.

Modemde Sadece Power Işığı Yanıyor Sorunu ve Çözümü

Modeminizde bir arızanın varlığını, modemde sadece power ışığı yanıyor olması ile anlayabilirsiniz. Bu problemin, yıldırım düşmesi, kötü hava şartları, elektrik kesintisi ve modemin fişinin aniden çekilip geri takılması gibi pek çok nedenden kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.

  • Her nedenin çözümü farklı olabilir. Çözüm yollarına örnek olarak; modemin, arkasında bulunan on/off butonuna basılıp kapatılması ve bir süre sonra tekrar açılması verilebilir.
  • Bir başka çözüm yöntemi ise modemi resetlemektir. Bu yolu gerçekleştirmek için bir iğneye veya ucu iğne inceliğinde olan bir çubuğa ihtiyacınız vardır. Bu yöntemi uygulamak için iğneyi modemin arka yüzeyinde bulunan resetleme deliğinin içine sokup en az 60 saniye kadar basılı tutmanız gerekmektedir.
  • Bunlara ek olarak modemin üst kısmında yer alan Wi-Fi butonuna yanlışlıkla basmanız neticesinde de internet kesilmesi ile karşılaşabilirsiniz. Çözüm olarak o butona tekrar basmanız yeterli gelecektir. Ancak bazı durumlarda arıza modemden ziyade güç adaptöründen de kaynaklanıyor olabilir.
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Modem Adaptör Arızası Nasıl Anlaşılır?

İnternet bağlantısının kesilmesinin nedenlerinden biri olarak adaptörden kaynaklı sorunlar gösterilebilir. Modem power ışığı yanıp sönüyor ise bu durum, güç adaptörünün arızalı olmasına veya güç kablosu ile modemin voltajlarının tam uyuşmuyor olmasına delalet eder. Sorunun anlaşılmasını sağlayan göstergelerden en önemlisi ise internet bağlantısının tamamen kesilmesidir.

Modemi çalışır hale getirmek için yapılması gereken tek şey yeni bir güç adaptörü alınmasıdır. Yeni adaptör ile voltaj eşitsizliği sorunu ortadan kalkmış ve internet bağlantısındaki kesintilerden kurtulmuş olursunuz.

Yukarıda listelenen yöntemlerin işe yaramaması sonucunda müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
internet
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