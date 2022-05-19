Modem DSL ışığı yanmıyor: Modem DSL sorunu nasıl çözülür?

Modemin üzerinde kullanıcıları bilgilendiren, internetin durumu hakkında bilgi veren ışıklar vardır. Eğer ışıkların tümü yeşil yanıyorsa bu durum internetin iyi durumda olduğunu gösterir. Kırmızı yanan ışıklar var ise bu, internet bağlantısında bir sorun olduğu anlamına gelir. Bu sorun bazen kablolar kaynaklı bazen ise modemde bulunan bir problemden ötürü oluşabilir.

Modem DSL Işığı Yanmıyor, Ne Anlama Gelir?

Modem üzerinde bulunan ışıklardan bir tanesi DSL ışığıdır. DSL ışığı, internet erişimini sağlayan bağlantı hattıdır. DSL ışığının düzenli olarak yanıyor olması gerekir. DSL ışığının yanması, modeme bağlı olan DSL kablosunun sorunsuz bir şekilde çalıştığını gösterir.

DSL ışığı yanmıyor ise bu, DSL bağlantı hattıyla ilgili bir sorun oluştuğu anlamına gelir. Bu sorun, modem ve DSL bağlantı kablosu arasında oluşan temassızlık yüzünden meydana gelmiş olabilir. İkinci bir seçenek olarak, bölgede bulunan ana hatta bir sorun söz konusu olabilir. Bu gibi durumlar, internet erişiminin kopmasına neden olur.

Modem DSL Sorunu Nasıl Çözülür?

Modem DSL sorunu için ilk ve en basit çözümlerden biri, modemi kapatıp bir süre beklemektir. Modem çok ısınmış olabilir, bu yüzden hata verme ihtimali de vardır. Modemi birkaç dakika soğutup tekrardan açarak internet durumu kontrol edilebilir.

Modemi kapatıp açtığınız halde sorun devam ediyor ise çözüm için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

Modeminiz ve DSL kablonuz arasındaki temassızlığı kontrol edin.

DSL kablosunu çıkarıp, takılan kısımdaki toz durumunu kontrol edin, temizleyip tekrardan taktıktan sonra internet erişimini kontrol edin.

Sorun devam ediyorsa bölgenizdeki ana hatta sorun olup olmadığını kontrol ettirebilirsiniz. Santral üzerinden bu bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

Diğer bir seçenek olarak teknik desteğe başvurabilirsiniz. Teknik destek sizi bu konuda yönlendirecek ve gerekirse uzaktan erişim sağlayacaktır.

DSL Işığı Nasıl Sabitlenir?

Modem üzerinde bulunan DSL ışığı, sorunsuz internet için sabit yanmalıdır. Modem ile DSL kablosu arasında bir temassızlık söz konusu değilse ya da genel ana hatta bir sorun bulunmuyorsa DSL ışığı hep sabit yanacaktır.



