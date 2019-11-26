Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

Seyhan Belediyesi'nde çalışıp 10 yıl önce emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü mağaraya yerleşen Tilki'nin 5 çocuğu ve eşi ise Adana'da ikamet ediyor. Tilki, "Ailem Adana'da yaşıyor. Onlar ara ara ziyaretime geliyor. Mağaramda çok mutluyum. Burada gözümüzü açtık. Mağarayı ölene kadar terk edemeyeceğim" dedi.

Hasankeyf ilçesinde bir mağarada dünya gelen Mehmet Tilki, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti. Seyhan Belediyesi’nde çalışan Tilki, emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü mağarasına geri döndü. 10 yıl önce mağarasına dönen Tilki'nin eşi ve 5 çocuğu ise Adana'da yaşıyor. Ilısu Baraj gölü dışında kalacak olan mağarasını terk etmemeye kararlı olan Tilki, atalarının yaşamını sürdürdüğü üç katlı mağarayı modern konutlara değişmeyeceğini söyledi.

'MAĞARAMDA MUTLUYUM'



Üç katlı mağarasında güvercin ve keklikleriyle mutlu olduğunu anlatan Tilki, "Ailem Adana'da yaşıyor. Onlar ara ara ziyaretime geliyor. Buradaki mağaramda çok mutluyum. Yazın serin ve kışın ise sıcak olan mağarada sağlıklıyım ve mutluyum. Su seviyesi yükseldiğinde de mağaram etkilenmeyecek. Mağaramda hem eski ilçe merkezine hem de yeni yerleşim birimine baktıkça hüzünleniyorum" dedi.