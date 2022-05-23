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Monitör modeli öğrenme: Monitör marka ve modeli nasıl öğrenilir?

22.05.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monitör, bilgisayarların işlemcisinden gönderilen, gözle görülebilen her çıktının dönüştürülmesini sağlayan teknolojik alete verilen addır. Bir bilgisayarın verdiği görüntünün kalitesi hem ekran kartına hem de sahip olunan monitörün modeline bağlıdır. Bilgisayarınız aracılığıyla film veya dizi izlemeyi seven bir kullanıcı ya da güçlü ekipmanlar gerektiren oyunları inceleyen profesyonel bir oyuncuysanız, kullanacağınız monitörün kalitesi fazlasıyla önemlidir. Monitör modeli öğrenme nasıl yapılır?

Monitör modeli öğrenme: Monitör marka ve modeli nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • Monitör Modeli Nasıl Öğrenilir?
  • Monitörün Kaç inç Olduğunu Nasıl Anlarım?

Çıktı aygıtı olarak kategorilendirilen monitörün bilgisayar ile arasındaki bağlantı köprüsünün kurulması görevi ekran kartına aittir. Monitörler birbirinden farklı amaçlardaki kullanımlara uygun olacak şekilde, farklı güçlerde üretilirler. Ekipman gücünün diğer aygıtlarınkinden farklı olmasını gerektiren işlemlerinin kolaylıkla ve yüksek verimle yapılmasına olanak sağlayan monitörler, tasarım kodlama, film ve video editleme gibi işlerle uğraşan kişiler tarafından rağbet görür.

Monitörler, kendi aralarında üçe ayrılırlar;

  • Bunlardan birincisi, eski tip olarak da bilinen CRT,
  • İkincisi piyasada yeni tip adı altında bulunan LCD ve
  • Sonuncusu plazma monitörlerdir.

Monitör markası öğrenme, kullanıcıların aldıkları verimi görmelerine olanak sağlayan yegane işlemlerden biri olarak bilinir.

Monitör Modeli Nasıl Öğrenilir?

Monitör modeli öğrenme işlemi birkaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir. En basit, kısa olan yol ise ayarlar uygulaması aracılığıyla yapılandır ve üç adıma sahiptir. Bu adımlar şu şekildedir:

  • Bilgisayarınızın masaüstündeyken farenizin sağ bölümüne tıklayın.
  • Karşınıza çıkan seçeneklerden, üstünde 'görüntü ayarları' yazanı seçin
  • Ayarlar uygulamasının bir alt sekmesi olan 'monitör' kısmı açıldığında, ekranda beliren 'gelişmiş görüntü ayarları' yazısına tıklayın.

Tüm bu adımları uyguladığınızda monitörünüzün sahip olduğu masaüstü çözünürlüğü, bit derinliği, renk biçimi, etkin sinyal çözümleme gibi pek çok bilgiye erişebilir ve monitörün panelini öğrenme amacını gerçekleştirmiş olursunuz.

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Monitörün Kaç inç Olduğunu Nasıl Anlarım?

Monitör özelliklerine bakmak, kullanıcılar için pek çok faydaya sahiptir ve işlemi gerçekleştirmenin farklı yolları mevcuttur. Bu yollar komut sistemi üzerinden, sistem bilgisi üzerinden, ayarlar üzerinden ve bilgisayar üzerinden olacak şekilde dört tanedir.

İzlemeyi seçtiğiniz yolun ardından yapmış olduğunuz inceleme sonucunda eğer monitörünüzün ihtiyaçlarınızı karşılayamayacağı kanısına varırsanız daha üstün özelliklere sahip bir model tercihinde bulunmanız gerekir. Bu sayede görüntü kalitesinden almış olduğunuz verim artmış olur.

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Monitörün sahip olduğu boyutu ölçmek için takip edebileceğiniz üç ayrı yol bulunmaktadır. Bu yollar arasında en çok tercih edileni, ekranı metre kullanarak ölçmektir. Çapraz köşeler arasındaki uzunluğun ölçülmesi ile kısa sürede gerçekleştirilebilen bir yönteme ek olarak monitörün model numarasını ve ekranının özelliklerinin bulunduğu bilgi sayfalarını incelemek de bir seçenek olarak bulunur.

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