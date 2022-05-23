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Ekran kartı modeli öğrenme: Bilgisayar ekran kartı modeli, markası ve özellikleri nasıl öğrenilir?

21.05.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekran kartları, bilgisayarların en önemli parçalarından biridir. Ana amaçları bilgisayardaki her türden görüntüyü işlemleyip monitöre yansıtılması olan ekran kartları, piyasada grafik kartı adıyla da bulunur. Bilgisayarın işlemcisinde veya anakartında dahili grafik birimi olarak bir ekran kartı bulunmazsa, bilgisayarın açılması imkansızdır. Bilgisayarda karşılaşılan görüntü kalitesi, sahip olunan monitöre ve ekran kartına doğrudan bağlıdır. İlk defa Apple II Mikrobilgisayar'da kullanılmıştır.

Ekran kartı modeli öğrenme: Bilgisayar ekran kartı modeli, markası ve özellikleri nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • Ekran Kartı Nerede Gözükür?
  • Ekran kartım kaç GB?
  • Ekran Kartı Modeli Öğrenme

Her bilgisayarın olmazsa olmazlar listesinde bulunan ekran kartları, piyasada pek çok farklı amaca hizmet edecek şekilde bulunurlar. Kişilerin bilgisayarlarını kullandıkları alanlara göre ihtiyaç duydukları ekran kartı modelleri farklıdır. Örneğin; grafik tasarım ve video düzenleme işlemlerinin yapıldığı bilgisayarların ekran kartlarının, hafif işlemlerin yapıldığı aygıtlarınkine kıyasla daha güçlü olması gerekir. Aksi takdirde beklenen verimin alınması söz konusu değildir.

Teknolojinin ilerlemesi ile ortaya çıkan ihtiyaçlar, zamanla aygıtların güç gereksinimlerini de değiştirmiştir. Bunun sonucunda, görüntü işlemleme gücü daha yüksek kartlar hayatımıza girmiştir.

Ekran Kartı Nerede Gözükür?

Günlük yaşantınızda hobi olarak bilgisayar oyunları oynuyorsanız veya 3 boyutlu modellemeler yapmanızı gerektirecek bir alanda çalışıyorsanız, ekran kartı özellikleri öğrenme, sizler için fazlasıyla önemlidir. Böylece, eğer yetersiz bir grafik kartı kullanıyorsanız, bunu yenisi ile değiştirebilir ve aldığınız verimi ikiye katlayabilirsiniz.

Bilgisayar modeli öğrenme: Bilgisayar marka ve modeli nasıl öğrenilir?Bilgisayar modeli öğrenme: Bilgisayar marka ve modeli nasıl öğrenilir?

Ekran kartım kaç GB?

Ekran kartı GB bilgisine erişmek için izlenmesi önerilen birkaç yol vardır. Bu yolları deneyip ekran kartınızın sahip olduğu kapasiteye erişebilir, isteğinize bağlı olarak test edebilirsiniz. Eğer sizin işlemleriniz için yetersiz olduğuna kanaat getirirseniz yeni bir ekran kartı satın alıp eskisinin yerine takabilirsiniz. Bunun sonucunda ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir görüntü kalitesine sahip olabilirsiniz.

Anakart modeli öğrenme: Bilgisayar anakart modeli nasıl öğrenilir?Anakart modeli öğrenme: Bilgisayar anakart modeli nasıl öğrenilir?

Ekran Kartı Modeli Öğrenme

Ekran kartı markası öğrenme, her kullanıcının işine yarayabilen bir işlemdir ve gerçekleştirmek için birkaç kolay adımı takip etmeniz yeterlidir. İlk yöntem 'aygıt yöneticisi' ile gerçekleştirilir ve adımları şu şekildedir:

  • Masaüstünüzde bulunan 'bilgisayar' seçeneğine farenizin sağ bölümü ile tıklayın.
  • Ardından solda bulunan bölümden 'aygıt yöneticisi' seçeneğini seçin.
  • Son olarak, karşınıza çıkan pencereden 'görüntü bağdaştırıcıları' opsiyonunu seçip ekran kartınız ile ilgili her bilgiye erişebilirsiniz.

İkinci yöntem ise 'Windows+R' kombinasyonu aracılığıyla gerçekleştirilir ve bilinen en kolay yöntemdir. Bu yolda uygulamanız gereken adımların sayısı ikidir.

  • İlk olarak bilgisayarınızın klavye takımında yer alan 'Windows' ve 'R' tuşlarına eş zamanlı olarak basmanız gerekir.
  • Açılan 'çalıştır' ekranındaki 'aç' bölmesine "dxdiag" yazıp 'enter' tuşuna basmalısınız.
  • Karşınıza çıkan 'ekran' sekmesinden ekran kartı bit öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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