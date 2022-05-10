HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Anakart modeli öğrenme: Bilgisayarın anakart modeli nasıl öğrenilir?

Anakart modeli öğrenme: Bilgisayarın anakart modeli nasıl öğrenilir?

09.05.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün vazgeçilmez araçlarından biri olan bilgisayarlar, temelini bilmeyen kişiler için karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Bir masaüstü bilgisayarın ya da laptop'un kasasını söktüğünüzde karşılaştığınız manzara biraz karmaşık gelebilir. Her yapının yöneticisi olduğu gibi bilgisayarlardaki o karmaşık yapıyı yöneten bir parça bulunur. Bu parçanın adı anakarttır. Anakartta yaşanan bazı sorunlar, değiştirilmesini gerektirebilir. Bu durumda anakart modeli öğrenme ihtiyacı doğar.

Anakart modeli öğrenme: Bilgisayarın anakart modeli nasıl öğrenilir?

Normal bir bilgisayar kullanıcısı anakart modeli, RAM modeli gibi bilgilere tam olarak hakim olmayabilir. Ancak yeni bir bilgisayar alırken ya da halihazırda kullanılan bilgisayarda bir sorun olması halinde anakartın değişmesi gerekebilir. Bu durumda laptop anakart modeli öğrenme gereksinimi ortaya çıkar.

PC Anakart Modeli Öğrenme

İngilizcesi mainboard olan anakart, bilgisayarların beynidir. Bilgisayarın düzgün bir şekilde çalışmasını, performans vermesini sağlayan bütün çipler, kablolar ve yongalar anakart üzerinde birleşir. Bütün bileşenler anakart tarafından yönetilir. Bu yüzden güçlü performans veren iyi bir anakartınızın olması, bilgisayardan alacağınız verimi o kadar arttırır. Dolayısıyla bir bilgisayar alırken dikkat etmeniz gereken ilk noktalardan biri anakartın ne derece güçlü olduğunu öğrenmek olmalıdır.

Tarihte bilinen ilk bilgisayarların üzerinde anakart yer almıyordu. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte artan bilgisayar bileşen sayısından sonra bütün bileşenlerin tek bir çatı altında yönetilmesi gerektiği belirlendi. Bu durum da anakartın üretilmesine neden oldu.

İşlemci modeli öğrenme: İşlemci (CPU) modeli nasıl öğrenilir, hızına nasıl bakılır?İşlemci modeli öğrenme: İşlemci (CPU) modeli nasıl öğrenilir, hızına nasıl bakılır?

Bilgisayarın Anakart Modeli Nasıl Öğrenilir?

Anakart modelini öğrenmek için birçok farklı yöntem vardır. Bunlardan en basiti bilgisayarı satın alırken yer alan bilgi kitapçığını kontrol etmektir. İşte kolayca uygulayabileceğiniz bilgisayar anakartı markası öğrenme yöntemleri:

Masaüstü bilgisayar anakart modeli öğrenme son derece basittir.

  • Klavyenizden Windows + R tuşlarına aynı anda basarak çalıştır ekranını açın.
  • Çıkan ekrana “msinfo32.exe” yazın ve enter tuşu ile aratın. Sistem bilgisi ekranı açılacaktır. Bu ekranda Sistem Modeli satırını bulduktan sonra anakart modelinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Bütün Windows sürümlerinde uygulayabileceğiniz bu yöntemle anakart modelinizi hızlıca öğrenebilirsiniz. Bu sayede programa gerek kalmadan bilgisayarınızdaki her bileşenin özelliklerini öğrenebilirsiniz.

  • İkinci yöntem olarak bazı üçüncü parti uygulamalar ile anakart modelinizi öğrenebilirsiniz.
  • İnternet üzerinden indireceğiniz iyi ve güvenilir bir programın kurulumunu tamamlayın.
  • Ardından programı çalıştırın ve Mainboard bölümünü açın.
  • Burada yazan model satırında anakartınızın modeli, seri numarası gibi çeşitli bilgiler yer alır. Böylece anakartınızın modelini öğrenebilirsiniz.

Bu tip programlar ile sadece anakartınızın modelini değil aynı zamanda diğer bileşenlerle ilgili bilgileri de öğrenmeniz mümkündür.

Anakart modeli öğrenme işleminde hangi yöntemi seçeceğiniz tamamen size kalmıştır. Ancak bilgisayarınıza zarar verebilecek, virüs taşıyabilecek yazılımlar yükleme ihtimaline karşı program kullanmadan, bilgisayarın sahip olduğu yöntemlerle işlem yapmak daha kolay ve güvenli olacaktır.

Bilgisayarınız hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız pek çok kullanıcı tarafından kullanılan ve güvenilirlik konusunda kendini kanıtlamış programları kullanmanız önerilir.

Bilgisayar modeli öğrenme: Bilgisayarımın marka ve modelini nasıl öğrenirim?Bilgisayar modeli öğrenme: Bilgisayarımın marka ve modelini nasıl öğrenirim?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annenize hediye edebileceğiniz elektrikli ev aleti önerileriAnnenize hediye edebileceğiniz elektrikli ev aleti önerileri
AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!
1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

606.000 sterlinlik birikimini çaldı, cezası 1 sterlin!

606.000 sterlinlik birikimini çaldı, cezası 1 sterlin!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.