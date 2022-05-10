Anakart modeli öğrenme: Bilgisayarın anakart modeli nasıl öğrenilir?

Normal bir bilgisayar kullanıcısı anakart modeli, RAM modeli gibi bilgilere tam olarak hakim olmayabilir. Ancak yeni bir bilgisayar alırken ya da halihazırda kullanılan bilgisayarda bir sorun olması halinde anakartın değişmesi gerekebilir. Bu durumda laptop anakart modeli öğrenme gereksinimi ortaya çıkar.

PC Anakart Modeli Öğrenme

İngilizcesi mainboard olan anakart, bilgisayarların beynidir. Bilgisayarın düzgün bir şekilde çalışmasını, performans vermesini sağlayan bütün çipler, kablolar ve yongalar anakart üzerinde birleşir. Bütün bileşenler anakart tarafından yönetilir. Bu yüzden güçlü performans veren iyi bir anakartınızın olması, bilgisayardan alacağınız verimi o kadar arttırır. Dolayısıyla bir bilgisayar alırken dikkat etmeniz gereken ilk noktalardan biri anakartın ne derece güçlü olduğunu öğrenmek olmalıdır.

Tarihte bilinen ilk bilgisayarların üzerinde anakart yer almıyordu. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte artan bilgisayar bileşen sayısından sonra bütün bileşenlerin tek bir çatı altında yönetilmesi gerektiği belirlendi. Bu durum da anakartın üretilmesine neden oldu.

Bilgisayarın Anakart Modeli Nasıl Öğrenilir?

Anakart modelini öğrenmek için birçok farklı yöntem vardır. Bunlardan en basiti bilgisayarı satın alırken yer alan bilgi kitapçığını kontrol etmektir. İşte kolayca uygulayabileceğiniz bilgisayar anakartı markası öğrenme yöntemleri:

Masaüstü bilgisayar anakart modeli öğrenme son derece basittir.

Klavyenizden Windows + R tuşlarına aynı anda basarak çalıştır ekranını açın.

Çıkan ekrana “msinfo32.exe” yazın ve enter tuşu ile aratın. Sistem bilgisi ekranı açılacaktır. Bu ekranda Sistem Modeli satırını bulduktan sonra anakart modelinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Bütün Windows sürümlerinde uygulayabileceğiniz bu yöntemle anakart modelinizi hızlıca öğrenebilirsiniz. Bu sayede programa gerek kalmadan bilgisayarınızdaki her bileşenin özelliklerini öğrenebilirsiniz.

İkinci yöntem olarak bazı üçüncü parti uygulamalar ile anakart modelinizi öğrenebilirsiniz.

İnternet üzerinden indireceğiniz iyi ve güvenilir bir programın kurulumunu tamamlayın.

Ardından programı çalıştırın ve Mainboard bölümünü açın.

Burada yazan model satırında anakartınızın modeli, seri numarası gibi çeşitli bilgiler yer alır. Böylece anakartınızın modelini öğrenebilirsiniz.

Bu tip programlar ile sadece anakartınızın modelini değil aynı zamanda diğer bileşenlerle ilgili bilgileri de öğrenmeniz mümkündür.

Anakart modeli öğrenme işleminde hangi yöntemi seçeceğiniz tamamen size kalmıştır. Ancak bilgisayarınıza zarar verebilecek, virüs taşıyabilecek yazılımlar yükleme ihtimaline karşı program kullanmadan, bilgisayarın sahip olduğu yöntemlerle işlem yapmak daha kolay ve güvenli olacaktır.

Bilgisayarınız hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız pek çok kullanıcı tarafından kullanılan ve güvenilirlik konusunda kendini kanıtlamış programları kullanmanız önerilir.



