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Moskova, koronavirüs vakaları nedeniyle 9 gün tatil ilan etti

12.06.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 4 günlük genel tatil ilan edildiğini, hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle toplam tatil süresinin 9 gün olacağını duyurdu.

Moskova, koronavirüs vakaları nedeniyle 9 gün tatil ilan etti

Rusya’da son zamanlarda artan Covid-19 vakalarından sonra Moskova yönetiminden acil tedbir kararları alındı.

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VAKALAR ARTTI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, başkentte koronavirüs vakalarında artış gözlendiğini işaret ederek 15 Haziran ile 19 Haziran arasında genel tatil ilan edildiğini bildirdi. Son haftada görülen vakaların geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan vaka sayılarına yaklaştığını söyleyen Sobyanin, özellikle doktorlarda, genç ve orta yaş kategorisindeki hastalarda da vakaların arttığını belirtti. Kentte faaliyet gösteren firmaların en az yüzde 30’una uzaktan çalışma yöntemini tavsiye ettiklerini vurgulayan Sobyanin, aşı olan 65 yaş üstü kişilerin ve işçilerin de bu uygulamaya tabi tutulmasını istediklerini söyledi.

9 GÜNLÜK TATİL

Sobyanin, 15 Haziran’da başlayan genel tatil ile hafta sonu tatillerinin birleştirilmesi sonrası toplam tatil süresinin 9 gün olacağını ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Moskova

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