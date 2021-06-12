Hindistan varyantı: İngiltere hükümeti tam açılmayı 4 hafta ertelemeyi değerlendiriyor

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BBC'nin edindiği bilgiye göre, İngiltere hükümeti, kalan son aşama Covid önlemlerinin kaldırılması ile ilgili takvimi dört haftaya kadar ertelemeyi değerlendiriyor.

21 Haziran için planlanan "normalleşmeye geçiş" süreci ile tüm sosyal mesafe kurallarının kaldırılacağı açıklanmıştı.

Hükümetin son aşamaya geçişi ertelemeyi değerlendirmesi, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen delta varyantı ile ilgili endişelerin ortaya konulması ile birlikte konuşuluyor.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, henüz erteleme ile ilgili alınmış bir resmi karar bulunmuyor.

Pazartesi günü yapılacak resmi açıklama öncesi, son verilerin değerlendirildiği ve "birden fazla seçeceğin" masada olduğu ifade ediliyor.

Dört haftalık ertelemenin, aşının daha genç yaş gruplarına uygulanması ile beklenen etkiyi gösterebileceği savunuluyor.

Açılma takvimindeki son tarih olan 21 Haziran ile gece kulüplerinin yeniden açılması, konser ve spor müsabakaları ve düğünler gibi kitlesel etkinlikler ile ilgili sınırlamaların kaldırılması planlanıyordu.