MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ kaç kişi alacak?

2022 MSÜ sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. ÖSYM tarafından 27 Mart'ta gerçekleşen sınavın akabinde MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve MSÜ'ye kaç kişi başvurdu soruları yanıt bulmayı bekliyor. 14 Haziran 2020 tarihinde sınava 451 bin 272 kişi girerken, 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 aday sınava katılmıştı. 2022 yılında yapılan MSÜ sınavına da kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2022 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girdi soruları yanıt bekliyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda 450 bini aşkın aday katılım sağlamıştı. ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşecek MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi. Geçtiğimiz 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.

Henüz 2022 yılında düzenlenen sınava katılım sağlayan aday sayısı açıklanmadı.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir.

