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MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ kaç kişi alacak?

13.04.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavının açıklanmasına az bir zaman kala, öğrenciler bu yıl yapılan MSÜ sınavına kaç kişinin girdiğini sorguluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almayı hayal eden adaylar, 27 Mart tarihinde 2022 MSÜ sınavına girdi. Adaylar, her yıl olduğu gibi sınav öncesinde ve sınav sonrasında da birçok konu hakkında araştırmaya deva ediyor. Araştırılan konular arasında yer alan 2022 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? sorusunun detaylı cevapları haberimizde!

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ kaç kişi alacak?

2022 MSÜ sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. ÖSYM tarafından 27 Mart'ta gerçekleşen sınavın akabinde MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve MSÜ'ye kaç kişi başvurdu soruları yanıt bulmayı bekliyor. 14 Haziran 2020 tarihinde sınava 451 bin 272 kişi girerken, 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 aday sınava katılmıştı. 2022 yılında yapılan MSÜ sınavına da kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2022 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girdi soruları yanıt bekliyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda 450 bini aşkın aday katılım sağlamıştı. ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşecek MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi. Geçtiğimiz 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.

Henüz 2022 yılında düzenlenen sınava katılım sağlayan aday sayısı açıklanmadı.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir.

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Milli Savunma Üniversitesi
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