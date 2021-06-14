MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Müge Anlı beni bulamaz" demişti! Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi: Nasıl buldum ama!

"Müge Anlı beni bulamaz" demişti! Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi: Nasıl buldum ama!

14.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da evden çıkıp sırra kadem basmıştı. Genç kız, "Müge Anlı beni bulamaz" ifadelerini kullanmıştı. Anlı ise bugünkü canlı yayında genç kızın bulunduğu müjdesini vererek, genç kıza "Hani bulamazdım. Nasıl buldum ama cadı" diyerek takıldı.

İstanbul Bakırköy'de yaşayan Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kızlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı. Aile, kızlarının güzellik merkezinde kaybolduğunu anlattı.

1

Bunun üzerine Müge Anlı ve ekibi, 17 yaşındaki genç kızı bulmak için düğmeye bastı. Müjdeli haber ise bugün alındı. Başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında kayıp kızın bulunduğunu açıkladı.

2

"NASIL BULDUM AMA"

Anlı, stüdyoya gelen genç kıza, "Şu anda karşımda duruyor. 'Müge Anlı beni bulamaz' demişti. Nasıl buldum ama. Cadı neredesin sen. Kız kaçılır mı evden. Ben bu yaşımda bile annemle bir yere giderim" dedi.

3

Çok korktuğunu belirten ve bir parkta bulunan genç kız ise "Aslında babamla kavga etmiştim. Sonra çıktım. Gittim…" dedi.
4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ada Masalı’nın Hakan karakteri Cem Anıl Kenar kimdir?Ada Masalı’nın Hakan karakteri Cem Anıl Kenar kimdir?
Anahtar Kelimeler:
atv Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Düğüne birkaç gün kala baltayla öldürdü

Düğüne birkaç gün kala baltayla öldürdü

Meteoroloji bölgeleri açıklayıp uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji bölgeleri açıklayıp uyardı: Kuvvetli olacak

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Ünlü şirketlerden uçan araba adımı!

Ünlü şirketlerden uçan araba adımı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Eda Taşpınar'dan olay paylaşım! Çırılçıplak poz

Eda Taşpınar'dan olay paylaşım! Çırılçıplak poz

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor! İşte son hali...

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor! İşte son hali...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.