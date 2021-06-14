"Müge Anlı beni bulamaz" demişti! Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi: Nasıl buldum ama!

İstanbul Bakırköy'de yaşayan Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kızlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı. Aile, kızlarının güzellik merkezinde kaybolduğunu anlattı.

Bunun üzerine Müge Anlı ve ekibi, 17 yaşındaki genç kızı bulmak için düğmeye bastı. Müjdeli haber ise bugün alındı. Başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında kayıp kızın bulunduğunu açıkladı.

"NASIL BULDUM AMA"

Anlı, stüdyoya gelen genç kıza, "Şu anda karşımda duruyor. 'Müge Anlı beni bulamaz' demişti. Nasıl buldum ama. Cadı neredesin sen. Kız kaçılır mı evden. Ben bu yaşımda bile annemle bir yere giderim" dedi.

Çok korktuğunu belirten ve bir parkta bulunan genç kız ise "Aslında babamla kavga etmiştim. Sonra çıktım. Gittim…" dedi.





