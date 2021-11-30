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  4. Müge Anlı'da ortalık karıştı! Sahte hoca olan sevgilisine terlik fırlattı

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Sahte hoca olan sevgilisine terlik fırlattı

30.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayınında olay bitmiyor. Yeliz Kiviz, kendisine büyü yapıp dolandırdığını ileri sürdüğü sevgilisi Yadigar Kepçe ile canlı yayında yüzleşti. Yüzleşme sırasında ortalık karıştı. Yeliz Kiviz önce terliği fırlattı sonra ise fenalaştı.

Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Yeliz Kiviz, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul Pendik'ten kayboldu. İki buçuk yıldır birlikte yaşadığı sevgilisinden günlerdir haber alamayan Yadigar Kepçe, araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya başvurdu. Ancak kısa süre içinde sevgilisinin bulunduğu haberini alan Kepçe, beklediği mutlu sona kavuşamadı.

AYAKKABISINI FIRLATTI

Müge Anlı tarafından bulunan Yeliz Kiviz, stüdyoya girer girmez kendisini arayan sevgilisine hakaret etmeye başladı. Sahte hocalık yaptığını iddia ettiği sevgilisinin kendisine de bir kahve içirerek büyü yaptığını söyleyen Kiviz, dilenerek elde ettiği parasını Yadigar Kepçe’nin yediğini ileri sürdü.

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Öfkesine hakim olamayan kadın, ayakkabısını çıkararak sevgilisine fırlattı. Müge Anlı ekibinin ve güvenlik birimlerinin devreye girdiği o anlarda iki sevgili arasında tansiyon yükseldi.

Yeliz Kiviz terliği fırlattıktan sonra ise fenalaştı.

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HIRSIZLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİ

İki buçuk yıl önce otogarda tanıştığı Yadigar Kepçe ile nikahsız birliktelik yaşayan Yeliz Kiviz, bu süre zarfında hem fiziksel hem sözlü şiddete maruz kaldığını iddia etti. İlişkileri boyunca dilendiğini ve babasından kalan maaşı kullanarak evi geçindirdiğini belirten Kiviz, bu süre içinde hırsızlık da yaptığını fakat suçunun bedelini ödediğini dile getirdi. Sevgilisinin şiddetine dayanamadığı için evi terk ettiğini ifade eden Yeliz Kiviz, pek çok insanı memur ve imam olduğunu söyleyerek dolandırdığını ileri süren Yadigar Kepçe ile bir daha görüşmek istemediğini kaydetti.

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