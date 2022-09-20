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Müge Anlı'da sapık şoför dehşeti! Acılı anne isyan etti: "Sana yalvarıyorum, idam gelsin!"

20.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran Yasemin Salman olayında flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, küçük kızın annesi Sevim Karaca ile ekran başındakilerinin yüreğine su serpen açıklamayı yaptı. 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı günlerce yanında tutan 48 Yaşındaki Nurettin Arslan savcılığa sevk edildi. Şoför kartı olan Nurettin Arslan'ın bundan böyle herhangi bir ticari araç şoförlüğü yapamayacağı aktarılırken Sevim hanım gözyaşlarına boğuldu. İşte Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı'da sapık şoför dehşeti! Acılı anne isyan etti: "Sana yalvarıyorum, idam gelsin!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken anlar yaşandı. 15 yaşında kızı Yasemin Salman'dan yaklaşık 1 aydır haber alamayan Sevim Hanım, kızını Nurettin (48) adlı bir adamın kaçırdığını öne sürmüştü. Müge Anlı'nın sorularıyla köşeye sıkıştırdığı Nurettin Arslan, geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Müge Anlı bugün canlı yayında 'Yasemin Salman' olayına ilişkin yeni gelişmeleri aktardı.

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YASEMİN SALMAN DEVLET HİMAYESİ ALTINDA

Müge Anlı, Yasemin Salman'ın devlet himayesi altında olduğunu duyurdu.

Yaptığı açıklamada "Bu yaşanan aşk değil, sevgi değil. Bu yaşananın adı belli. 48 yaşındaki adamın 15 yaşındaki çocuğa bu şeklde yaklaşması ne bizim ülkede ne de başka bir yerde hoş karşılanmaz." ifadelerini kullanan Anlı "Böyle şeyleri hoş karşılamayacağız, kabul de etmeyeceğiz!" diyerek son noktayı koydu.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür eden Müge Anlı herkesin yüreğini ferahlatacak muamelenin yapıldığını belirtti.

"Şu an inanıyorum ki ülkemde birçok kız çocuğu tacize maruz kalıyor ve bunu utandığı için anlatamıyor. Biz kadınlar gerçekten başımıza gelenleri anlatmaya utanıyoruz. 'İnsanlar ne der?' diye düşünüyoruz."

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"SANKİ HERKES SALAK, BİR BU AKILLI!"

Dün 3 kız çocuğunun da konuya ilişkin ifade verdiğini belirten Anlı, Nurettin Arslan'ın şubede önce olayı inkar ettiğini söyledi:

"Sanki herkes salak, bir bu akıllı. Yani biz hepimiz memlekette kötü niyetliyiz, Bir bu iyi niyetli."

"SUSMA HAKKIMI KULLANACAĞIM"

Müge Anlı, polislerin fotoğrafı sorması üzerine Nurettin Arslan'ın "susma hakkımı kullanacağım" dediğini aktardı.

NURETTİN ARSLAN'IN SÖZLERİ İZLEYENLERE 'PES' DEDİRTTİ!

Nurettin Arslan, Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılıp adliyeye götürüldü. Nurettin Arslan'ın muhabirlerin sorusuna "Ben bir şey yapmadım" yanıtını vermesi izleyenlere 'pes' dedirtti.

Adliyeye götürülen Nurettin Arslan hakkında açıklamada bulunan Müge Anlı gelen bilgiler doğrultusunda; şoför kartı olan şüphelinin bundan böyle herhangi bir ticari araç şoförlüğü yapamayacağını aktardı.

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EVLAT UĞRUNA VERİLEN MÜCADELEDE SON PERDE

Sevim Karaca, yaşadığı bu kötü olayın ardından şehir değiştirmek istediğini belirtn Sevim Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen acılı anne Sevim Karaca idam istediği söyledi.

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