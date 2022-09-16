Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! "Kızım senin yaşıtın değil! Sapık gibi..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sevim Hanım, bir yerde garson olarak çalışan 15 yaşında kızı Yasemin Salman'dan 23 gündür haber alamadığını ifade etti. Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı anne, kızını 48 yaşındaki Nurettin isimli bir adamın kaçırdığını ileri sürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan Sevim Hanım, kızı Yasemin Salman'ın bu süreçte yaşadıklarını tek tek anlatırken Nurettin Bey'in iddiaları yalanlaması bardağı taşırdı.

15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen Nurettin Arslan, Müge Anlı'nın ekibine açıklamalarda bulundu. Nurettin Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kafede baristalık yapıyordum. O da garsondu. Ahbaplığımız oradan geliyordu. Ağabey - kardeş gibiydik. Bundan yaklaşık 3 hafta önce Çorlu durağının oradaydım. Biri 'Ağabey nasılsın?' dedi. Dönüp baktım, bu. Saat 22:30 - 23:30 arası. 'Ne arıyorsun bu saatte burada?' diye sorunca 'Kumburgaz'da teyzemdeydim, geldim. Bir haftadır orada kalıyoruz, ev müsait değil. Arkadaşıma gidiyorum, beni bırakır mısın?' dedi.

"15 YAŞINDAKİ KIZI YANINDA BULUNDURMAYA UTANMIYOR MUSUN?"

Onu aldım. Markete gittim önce. O sırada bir baktım arabanın yanında bir adam. '15 yaşındaki kızı yanında bulundurmaya utanmıyor musun?' dedi.

"AĞABEY KURTAR BENİ ÖLDÜRECEKLER"

Annesi miymiş, neymiş o bayan 'Bir haftadır kızımı arıyorum' dedi, şaşırdım kaldım. Kız da bağırıyor, ağabey kurtar beni öldürecekler. Kızı karakola götürdüm, önüne geldiğimizde yırtınmaya başladı. Telefon geldi. Benim evin oraya götürdüm. Kızım 'Sen içeri gir. Ben Karakola gidiyorum' dedim. Çünkü, baktım bunun gelmeye niyeti yok. Ondan sonra karakola gittim. Yasemin Salman'ı tanıyor musun dediler. Tanıdığımı söyleyince nerede olduğunu sordular. Evde. Sivil arkadaşlar eşlik etti. Ben kendisini daireden çıkarıp olise teslim ettim. Karakola gittim ifademi verdikten sonra evime döndüm. En son gördüğüm gün o."

"ARAMIZDA GÖNÜL İLİŞKİSİ YOK"

15 yaşındaki Yasemin Salman ile aralarında gönül ilişkisi olmadığını söyleyen Nurettin Arslan, annesinin kızını öldürmesinden korktuğunu öne sürdü.

Kendisine iftira atıldığını söyleyen adam şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.

Müge Anlı'nın ekibi kendisinin vesikalık fotoğrafının Yasemin'de neden olduğunu sordu. Nurettin Arslan bunun üzerine "Benim resmime ulaşamaz" dedi.

ACILI ANNEDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "BU HAKARET DEĞİL ONA, İLTİFAT!"

Acılı anne Sevim Hanım, VTR'nin ardından "Gelsin, yüzleşecekti ya! Gelsin, geçsin karşıma. O akşam niye kaçırmış çocuğu yanımızdan. Hangi cesaretle, hangi sapıklıkla! Bu hakaret değil ona iltifat! Çok şey var söylemek istediğim. Evimin etrafında sapıkça dolaşmalar. O kızların üstüne araba sürmeler, Yasemin'in elinden tutup götürmeler..."

MÜGE ANLI'DA STÜDYOYU ŞOKE EDEN SÖZLER!

Sevim Hanım'ın iddiası stüdyoda bulunan seyircilerin ağızını açık bıraktı.

"SAPIK GİBİ EVİMİN ETRAFINDA!"

Acılı anne sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sapık gibi evimin etrafında. Size gönderdiğim görüntülerde görüyorsunuz. Çocuğumun elinden tutup minibüse nasıl bindirebilir? Gel yavrum dedim. Gelmeyeceğim dedi. Karşı marketten geldi adam, "senin arabanda ne işi var çocuğumun" dedim. Bastı arabaya gitti. Emniyete gitmedi.

"ÇOCUĞUMU KAÇIRMAK ERKEKLİK Mİ?"

Çocuğumu kaçırmak, boşandım demek erkeklik ama 23 günden beri benim ciğerimi yanımda tutmak erkeklik mi? Gelsin buraya. Ayakta zor duruyorum." dedi.

Acılı anne Müge Anlı Tatlı Sert'te kızına seslendi:

"Bir tanem ne olursun gel. Hiçbir şey yiyip içmiyorum. Yalvarıyorum gel."

MÜGE ANLI, 15 YAŞINDAKİ KIZI KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLEN ADAMA SESLENDİ

Nurettin Bey tamam röportaj yaptınız. 'Geleceğim' deyince 'Ben bir dinleyeyim, olayın içinde belki başka bir şey vardır' dedim.

"SİZİN VESİKALIK FOTOĞRAFINIZIN KIZDA NE İŞİ VAR?"

Bir kere zaten sizin vesikalık fotoğrafınızın kızda ne işi var? İnsan sevdiğinin fotoğrafını taşır."

Sevim Hanım "Çocuğumun kolundan servise bindirmeye niye çalışıyor?" diyerek isyan etti.

"KURBAN OLAYIM BANA YARDIMCI OL"

Müge Anlı'da 15 yaşındaki Yasemin Salman'ın Nurettin Arslan tarafından kaçırıldığını iddia eden acılı anne sözlerini şöyle noktaladı:

"Karına sesleniyorum. Bu adamın nerelere gidebilceğini bir nanne olarak yalvarıyorum. Çocuğuna bak! Benim kızımın nerede olabileceğini söyle. Uyuyamıyorum, yiyemiyorum. İçemiyorum. Kurban olayım bana yardımcı ol."

