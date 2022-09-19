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Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltına alındı: "Bu fotoğrafa bu kelepçe"

19.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 15 yaşındaki kızı Yasemin Salman'dan günlerdir haber alamayan Sevim Hanım'ın feryadı damga vurdu. Kızını 48 yaşındaki Nurettin adlı bir adamın kaçırdığını iddia eden Sevim Hanım, canlı yayında isyan eti. Müge Anlı adamı sorularıyla köşeye sıkıştırırken canlı yayına 15 yaşındaki Yasemin Salman'a sarıldığı fotoğrafı getirtti. Stüdyo bir anda karışırken küçük kızın acılı annesi "Seni öldüreceğim!" diye bağırdı. Arslan ise canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltına alındı: "Bu fotoğrafa bu kelepçe"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kayıplara karışan 15 yaşındaki Yasemin Salman'ın konusu ele alınıyor. 15 yaşında kızı Yasemin Salman'dan yaklaşık 1 aydır haber alamayan Sevim Hanım, kızını Nurettin (48) adlı bir adamın kaçırdığını öne sürmüştü. Nurettin Arslan, Müge Anlı'nın yayınları sonrası canlı yayına görüntülü bağlandı. Müge Anlı "Nurettin Bey, siz 48 kızımız 15 yaşında. Sizin bu kızla ne alakanız var arkadaşım?" diye sorunca olanlar oldu.

NURETTİN ARSLAN'DAN ACILI ANNEYİ ÇİLEDEN ÇIKARAN SÖZLER!

Nurettin Arslan'ın Yasemin Salman'la bir alakası olmadığını söyledi. "Daha önce birlikte çalışmıştık. Tanışıklığımız oradan geliyor." diyen Nurettin Arslan'ın sözleri Sevim Hanımı çileden çıkardı.

Müge Anlı'nın "Peki senin servisinde ne arıyor bu kız?" sözü üzerine anne Sevim hanım "Buraya gelsene." diyerek Nurettin Bey'e tepki gösterdi.

Nurettin Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karakolluk olduk ailesiyle. Gittim ifade verdim. Kendileri de oradaydı, kız da. Kız, yurttan mı kaçmış ne? Ondan sonrası bende yok."

MÜGE ANLI BİLE İSYAN ETTİ: "SANA SON KEZ SORUYORUM, BU ÇOCUK NEREDE?

Müge Anlı, Nurettin Arslan'ı "Görüştün görüştün şimdi haber alamıyor musun kızdan?" diye sorarak köşeye sıkıştırdı.

Müge Anlı'nın "Sana son kez soruyorum bu çocuk nerede? Sen bu kızla sevgili miydin değil miydin? Kızın evinin orada kedi gibi neden dolaşıyordun." sorusunu Nurettin Arslan "Onun bir alacağı vardı ben o yüzden oradaydım. Ayrıca iddia edildiği gibi kızların üzerine araba sürmedim. Kızım gel şu paranı al dedim." diye yanıtladı.

Müge Anlı

MÜGE ANLI, NURETTİN ARSLAN'I CANLI YAYINDA KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Müge Anlı'nın "Savcılığa ifade verdiniz mi? Anneyi şikayet etmek için mi yoksa konuyla ilgili mi ifade verdiniz? Şimdi ekrana bir fotoğraf getireceğim eminim ki savcılık harekete geçecektir." sözleri sonrası stüdyo bir anda karıştı.

Müge Anlı

15 yaşındaki Yasemin Salman'a arkadan sarılan Nurettin Arslan tepki çekti.

müge anlı

"ELİN ÇOCUĞUNU NASIL KUCAĞINA ALIP DA FOTOĞRAF ÇEKİLİYORSUN?"

Acılı anne "Öldüreceğim seni!" diye feryat figan bağırırken Müge Anlı, "Sen elin çocuğunu nasıl kucağına alıp da bu fotoğrafı çektiriyorsun. Sen elin çocuğunu nasıl kucağına alıp da bu fotoğrafı çektiriyorsun. Bir baba, bir amca bile kızını böyle kucağına almaz." diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı

NURETTİN ARSLAN'DAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN SÖZLER: BU KÖTÜ NİYETLE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAF DEĞİLDİR!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana yansıtılan fotoğraf üzerine Nurettin Arslan'ın "Bu kötü niyetle çekilmiş bir fotoğraf değildir." sözleri akıllara durgunluk verdi.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına görüntülü bağlanan Nurettin Arslan, canlı yayında polis tarafından gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alındığı anlarda stüdyoda alkışlar yükselirken Müge Anlı da "Helal olsun. Bu fotoğrafa bu kelepçe" sözleriyle alkışlara eşlik etti.

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Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! "Kızım senin yaşıtın değil! Sapık gibi..."


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