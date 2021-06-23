Necla ve Metin Büyükşen çifti evinde pompalı tüfekle öldürülmüştü. O anların tek görgü tanığı ise kızları Büşra Büyükşen oldu. Peki Necla ve Metin Büyükşen olayı nedir? Büyükşen cinayet katili kim? İşte soru işareti bırakan mehir cinayeti...

Necla ve Metin Büyükşen cinayetinin katili kim?

54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşamaktaydı. Çift, uzun zaman önce cinayete kurban gitmiş ve bu cinayetin bilinen tek görgü tanığı, çiftin kızları Büşra Büyükşen olmuştu. Konuya ilişkin Müge Anlı programında konuşan Büşra Büyükşen, eve kar maskeli bir adamın eve girdiğini ve emekli memur babası Metin Büyükşen'e ardından da kanser hastası annesi Necla Büyükşen'e pompalı tüfekle ateş ettiğini ifade etti.

Olay anında başına tüfekle darbe aldığını söyleyen Büşra Büyükşen, komşulardan yardım istediğini söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaşlı çiftin cansız bedenini buldu. Cinayetin ardından evden kaçan ve annesi babasını kontrol etmek için eve geri dönmediğini söyleyen Büşra Büyükşen de hastaneye kaldırıldı.

ÇİFTİN OĞLU VE GELİNİ ŞÜPHELİ DURUMUNDA Yaşlı çiftin ölümünde şüpheliler arasında gelini ve oğlu yer alıyor. Anlatılanlara göre gelin Betül Büyükşen yaşlı çifti evde istemiyordu. Öte yandan mehir parası olarak evi talep ediyordu. Olayı çözmek için telefon konuşmaları dinlendi ve Metin Büyükşen'in gelini Betül Büyükşen'e mehir meselesini çözmek için bankadaki 25 bin TL'sini teklif ettiğini ancak gelinin mehirin hepsini istediği duyuldu.

Yaşlı çiftin kızları Büşra Büyükşen ise şüpheli konumundaki gelin Betül Büyükşen ile aynı evde kalıyor. Büşra, gelin Betül Büyükşen'in Müge Anlı programına katılmak istemediği ve yalnızca yetkililerle görüşmek istediğini bildirdi.