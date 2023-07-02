Muğla'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdullah Köylü'nün (27) kullandığı motosiklet ile Alman uyruklu C.M.M. (70) idaresindeki minibüs, Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı Netsel Marina Kavşağında çarpıştı.

Kazada Köylü ile motosikletinde yolcu olarak bulunan Emre Tufan (26) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köylü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emre Tufan ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Minibüs şoförü gözaltına alındı. (AA)

