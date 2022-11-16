Muhabirin canlı yayında zor anları! Filin hortumu yüzünü kapatınca yayını yarıda kesmek zorunda kaldı

Haber yapmak için yavru fillerin arasına giren muhabir, kendisiyle oynamak isteyen yavru fil nedeniyle zor anlar yaşadı. Kenyalı muhabirin fillerle yaşadığı eğlenceli anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Muhabirin fillerin tüm müdahalelerine rağmen yayına devam etmeye çalıştığı anlar sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

EĞLENCELİ ANLAR

Kindani adı verilen dişi filin hortumuyla muhabir Kaunda’nın kulağını ve saçlarını okşamaya çalıştığı anlar sosyal medya kullanıcılarını eğlendirdi. Yüzü bir anda filin hortumuyla kaplanan muhabir büyük bir kahkaha atarak yayını bıraktı. Viral video, kar amacı gütmeyen kuruluşun Instagram sayfasında 63.000'den fazla beğeni aldı.

Kindani, Kaunda'nın sözünü bitirmesini beklemese de mesajı yine de çok açıktı. Kaunda haberinde, "İnsan eylemleri yaşam alanlarını yok ediyor, tüm ekosistemimizi yok ediyor ve yaşam döngüsünü bozuyor. Yükselen kuraklık vakalarında, kendi doğal dünyamızın bekçisi olmak, kurtarmak ve hayvanlara bir yuva sağlamak bize düşüyor." dedi.