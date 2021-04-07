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Muharrem Erdemir kimdir, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte koronavirüsten hayatını kaybeden Muharrem Erdemir biyografisi...

07.04.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Muharrem Erdemir yakalandığı koronavirüs sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok önemli Türk dizisinde rol alan Muharrem Erdemir'in ölüm haberi sevenlerini üzdü. Peki Muharrem Erdemir kimdir, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte koronavirüsten hayatını kaybeden Muharrem Erdemir biyografisi...

Muharrem Erdemir kimdir, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte koronavirüsten hayatını kaybeden Muharrem Erdemir biyografisi...

Usta oyuncu Muharrem Erdemir yakalandığı koronavirüs sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Daha önce Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok önemli Türk dizisinde rol almış olan Muharrem Erdemir'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Muharrem Erdemir kimdir, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?

1964 senesinde Sivas'ın İmranlı ilçesinde dünyaya gelen Muharrem Erdemir, İzzet Ünver Lisesi'nden mezun olmuştur. Arka Sokaklar, Kertenkele, Akasya Durağı ve Ihlamurlar Altında başta olmak üzere çok sayıda Türk dizisinde ve projede rol almıştır.

Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını da yapmıştır.

MUHARREM ERDEMİR ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER NELERDİR?

Akasya Durağı 3. Sezon TV Dizisi 3. Sezon (Doktor)2010
Zincirbozan (Milletvekili) Sinema Filmi 2007
Kurtlar Vadisi Pusu 5. SezonTV Dizisi 5. Sezon (İtirafçı)2011
Arka Sokaklar 4. Sezon TV Dizisi 4. Sezon (Servis Müdürü)2009
Ihlamurlar Altında (Bölüm Oyuncusu) TV Dizisi (30. Bölüm) 2005
Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Sinema Filmi 2019
Temel ile Dursun İstanbul'da (Hamamcı) Sinema Filmi 2016
Avanak Dedektör Sinema Filmi 2015
Kertenkele Yeniden Doğuş 3. Sezon TV Dizisi
Yeniden Doğuş 3. Sezon (Ramazan Davulcusu) 2016 2. Sezon (Ramazan Davulcusu) 2015
Patron Kim (Bölüm Oyuncusu) TV Dizisi 2003
Zeynepler Ölmesin (Komşu) Video 1987
Skandal (Gazeteci) Sinema Filmi 1987
Sevgili Bebeklerim (Muhasebeci) Sinema Filmi 1987
Hafız Yusuf Efendi (Paşanın Askeri) Sinema Filmi 1987
Gönül Dostları (Gazeteci) TV Dizisi 1987
Zoraki Başkan (Milletvekili) TV Dizisi 2009
Canım Ailem 2. Sezon TV Dizisi 2. Sezon (Zabıta)2009
Beyza'nın Kadınları (Başkomiser) Sinema Filmi 2005
Aşk Oyunu (Hapishane Müdürü) TV Dizisi 2005
Kalp Gözü (Doktor) TV Dizisi 2004
Camdan Pabuçlar (Cafe Sahibi) TV Dizisi 2004

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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