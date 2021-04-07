Muharrem Erdemir kimdir, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte koronavirüsten hayatını kaybeden Muharrem Erdemir biyografisi...

Usta oyuncu Muharrem Erdemir yakalandığı koronavirüs sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Daha önce Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok önemli Türk dizisinde rol almış olan Muharrem Erdemir'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Muharrem Erdemir kimdir, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?

1964 senesinde Sivas'ın İmranlı ilçesinde dünyaya gelen Muharrem Erdemir, İzzet Ünver Lisesi'nden mezun olmuştur. Arka Sokaklar, Kertenkele, Akasya Durağı ve Ihlamurlar Altında başta olmak üzere çok sayıda Türk dizisinde ve projede rol almıştır.

Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını da yapmıştır.

MUHARREM ERDEMİR ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER NELERDİR?

Akasya Durağı 3. Sezon TV Dizisi 3. Sezon (Doktor)2010

Zincirbozan (Milletvekili) Sinema Filmi 2007

Kurtlar Vadisi Pusu 5. SezonTV Dizisi 5. Sezon (İtirafçı)2011

Arka Sokaklar 4. Sezon TV Dizisi 4. Sezon (Servis Müdürü)2009

Ihlamurlar Altında (Bölüm Oyuncusu) TV Dizisi (30. Bölüm) 2005

Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Sinema Filmi 2019

Temel ile Dursun İstanbul'da (Hamamcı) Sinema Filmi 2016

Avanak Dedektör Sinema Filmi 2015

Kertenkele Yeniden Doğuş 3. Sezon TV Dizisi

Yeniden Doğuş 3. Sezon (Ramazan Davulcusu) 2016 2. Sezon (Ramazan Davulcusu) 2015

Patron Kim (Bölüm Oyuncusu) TV Dizisi 2003

Zeynepler Ölmesin (Komşu) Video 1987

Skandal (Gazeteci) Sinema Filmi 1987

Sevgili Bebeklerim (Muhasebeci) Sinema Filmi 1987

Hafız Yusuf Efendi (Paşanın Askeri) Sinema Filmi 1987

Gönül Dostları (Gazeteci) TV Dizisi 1987

Zoraki Başkan (Milletvekili) TV Dizisi 2009

Canım Ailem 2. Sezon TV Dizisi 2. Sezon (Zabıta)2009

Beyza'nın Kadınları (Başkomiser) Sinema Filmi 2005

Aşk Oyunu (Hapishane Müdürü) TV Dizisi 2005

Kalp Gözü (Doktor) TV Dizisi 2004

Camdan Pabuçlar (Cafe Sahibi) TV Dizisi 2004



