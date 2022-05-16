Muharrem İnce'den mülteci açıklaması: Şu anda Esad ile görüşmenin yollarını arıyorum

Mülteciler tartışması siyasetin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan tartışmayla ilgili olarak bir açıklama da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. "Ben şu anda Esad ile görüşmenin yollarını arıyorum, randevu verirse gidip görüşeceğim" diyen İnce, "Esad'dan güvence aldıktan sonra planlama yapıp mültecileri göndereceğiz" açıklamasını yaptı.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu canlı yayın programında konuşan İnce'nin açıklamasından satır başları:

"RANDEVU VERİRSE GİDİP GÖRÜŞECEĞİM"

"Neden Esad ile barışmıyorsunuz. Ben şu anda Esad ile görüşmenin yollarını arıyorum, randevu verirse gidip görüşeceğim. Diyeceğim ki genel af çıkartıyorsun, işe yaramıyor. Esad'a insani koşulları sağlayacak mısın, güvence verecek misin diye soracağım. Esad'dan güvence aldıktan sonra planlama yapıp mültecileri göndereceğiz.

"DİNİ SÖYLEMLERLE SIĞINMASI MESELESİ AÇIKLANMAZ"

Suriyelilerle Balkanlardan gelenleri birbirine karıştırıyorlar. Böyle bir saçmalık olamaz. Selanikliler önce burada yaşıyordu, devlet tarafından gönderilenler daha sonra buraya yeniden geldi. Suriyeliler konusunda çok netiz; göndereceğiz. Dini söylemlerle sığınmacı meselesi açıklanamaz. İktidar ve muhalefetin kafası karışık. Esad ile görüşeceksiniz, uluslararası arenada farkındalık oluşturacaksınız ve güvence alacaksınız."

