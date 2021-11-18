HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

18.11.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkilerMerkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

"MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

İnce açıklamasında "Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında Kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk Lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız. Memleket sahipsiz değildir!" ifadelerini kullandı.

FAİZ KARARI

TCMB, Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanmıştı. Toplantının ardından kasım ayı faiz kararına ilişkin, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir." açıklaması yapılmıştı. TCMB'nin politika faizini indirme kararının ardından dolar, 11 liranın üstüne çıkarak rekor tazelemişti.

Son Dakika: Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı!Son Dakika: Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Faiz kararına Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'alkol koması' benzetmesiFaiz kararına Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'alkol koması' benzetmesi
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası Muharrem İnce Şahap Kavcıoğlu TCMB Memleket Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.