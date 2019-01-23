HABER

Muhasebeci Özlem için istenen ceza belli oldu! 20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bursa'da çalıştığı şirketi referans gösterip 20 iş adamını yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ve 100 yıla kadar hapsi istenen muhasebeci kadın hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti Özlem Akçeşme'ye her bir müşteki için 2 yıl 7 ay 7 gün toplamda 33 yıl hapis ile 677 bin lira adli para cezası verdi.

Muhasebeci Özlem için istenen ceza belli oldu! 20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı

Bursa’da bir fabrikanın muhasebe servisinde çalışan Özlem Akçeşme, iddiaya göre tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek fona katılmaları için ikna etti.

Akçeşme, şirket içerisinde bir uygulama olduğu için ikna ettiği kişilerden patronlarına haber vermemesini istedi. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan Akçeşme, para verenlere aylık yüzde 8-10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25-50'ye çıkartan Akçeşme'ye bazı iş adamları kendi parasının yanı sıra, arkadaşlarından borç alıp, bankalardan kredi çekerek paralar verdi.

2016 yılının Ağustos ayında artık para dağıtamayan Akçeşme iddiaya göre arayan kişilere, 'OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda, rahat olun' gibi mesajlar gönderdi. Akçeşme, şüphelenen bazı iş adamlarının şikayeti üzerine önce çalıştığı işyerinden atıldı, daha sonra 13 kişinin suç duyurusunda bulunması ile tutuklandı.

Birçok iş adamının ise paralarını alamayacağı gerekçesiyle şikayetçi olmadığı Özlem Akçeşme'nin piyasayı en az 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.

Hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'dolandırıcılık' suçundan dava açılan Özlem Akçeşme'den 20 mağdur şikayetçi oldu. Akçeşme yaptığı savunmasında, "Şirkette kendi içimizde oluşturduğum fon vardı. Buna dışarıdan katılanlar da oluyordu. Bu kişiler paraları benim banka hesabıma yatırıyorlardı. Elden veren de oluyordu. Ben de ulaşan paraları şirkette beni işe alan üst düzey yönetici N.Y.'ye veriyordum. O da E.Ş. ile yatırılması gereken faizleri bu paralar ile ödüyordu. Kime ne kadar verdiğini bilmiyorum. Masumum ve beraatimi istiyorum" dedi.

Akçeşme hakkında Cumhuriyet Savcısı geçtiğimiz duruşmada mütalaasını açıkladı ve Akçeşme’nin her bir müşteki için 5 yıl hapis cezası almasını istedi. Duruşmalar devam ederken tahliye edilen Akçeşme hakkında son görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti 100 yıla kadar hapsi istenen Akçeşme’ye sanıkların her biri için 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ile 52 bin 80 lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Toplamda 33 yıl 9 ay hapis cezası ile 677 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılan Akçeşme’nin avukatları karara itiraz etmeye hazırlanıyor. (İHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Prof. Dr. Emiroğlu: Kenevir ekonomimize katkı sağlayacaktırProf. Dr. Emiroğlu: Kenevir ekonomimize katkı sağlayacaktır
Denizi kirleten gemi için 799 bin lira cezaDenizi kirleten gemi için 799 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muhasebeci Özlem Akçeşme dolandrıcılık Bursa

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti

Eski 3. Kolordu Komutanı beraat etti

Hakkari'de öğrencilerin keşfettiği mağaranın bölgede bir benzeri daha yok

Hakkari'de öğrenciler keşfetti! Bir benzeri daha yok

Filmleri aratmayan hırsızlık! Gizli geçit bile yapmışlar

Filmleri aratmayan hırsızlık! Gizli geçit bile yapmışlar

İstanbul Kağıthane'de lüks rezidansa baskın! 5 kilogram eroin ele geçirildi

Lüks rezidansta ortaya çıktı... Bakın ne işe yarıyor!

Celal Şengör'ün 'organ nakli' sözlerine büyük tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

Celal Şengör hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Cinsel organını çocuklara gösteren sanık hakkında şok karar!

Cinsel organını çocuklara gösteren sanık hakkında şok karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.