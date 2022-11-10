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Muhtarlık çalışma saatleri nedir, cumartesi günü açık mı? Muhtarlıklar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.11.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köylerin ve mahallelerin yönetiminden mesul olan kişiler muhtar olarak tanımlanır. Her köyün ve mahallenin o bölgedeki insanları temsil ettiği bir muhtarı vardır. Bu muhtarların iş yeri ise muhtarlıklardır. Nüfus kâğıdı işlemleri başta olmak üzere yeşil kart alımı, nakil belgesi, tebligatların iletilmesi, ikametgâh alma gibi tüm hizmetler muhtarlıklar tarafından verilir. Peki, muhtarlıklar hafta sonu ya da cumartesi günü çalışıyor mı?

Muhtarlık çalışma saatleri nedir, cumartesi günü açık mı? Muhtarlıklar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Köy ve mahallelerde hizmet veren tüm muhtarlar, o bölge halkının oyları ile seçilir. Muhtarlar, genel yönetimin en küçük yerel yöneticileri olarak tanımlanır. Köy ve mahallelerde yürütme işlemi muhtarlar tarafından yapılır. Muhtarlıkların açılış ve kapanış saatleri hemen hemen her şehirde benzer olsa da bazı durumlarda bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.

Muhtarlık kaçta açılıyor?

Muhtarlık mesai saatleri içerisinde çoğu şehirde belli saatler aralığında köy ve mahalle halkına hizmet verir. Bazı istisnai durumlarda ise muhtarlık mesai saatleri uzatılabilir. Muhtarlık açılış saati bazı şehirlerde farklılık gösterir. Eğer köy veya mahalle halkının özel bir talebi olursa standart saatlerinden daha da erken açıldığı görülür. Genel olarak muhtarlıklar hafta içi sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arası hizmet verir. Acil bir evrak işiniz olduğunuzda bulunduğunuz köy ve mahallenin muhtarlığı ile iletişime geçerek açılış saatini daha da erkene çekilebilmesi için talepte bulunabilirsiniz.

Muhtarlık kaça kadar açık?

Muhtarlıklar mesai saatleri istisnai durumlar dışında saat 17.00’a kadardır. Muhtarların mesai saatleri köy ve mahalle halkının istekleri doğrultusunda değiştirilebilir. Muhtarlığa gitmeden önce işlem yaptıracağınız şubeyi direkt olarak arayabilirsiniz. Muhtarlıklar Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve Yılbaşı, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmî bayramlarda kapalıdır.

Muhtarlık öğle arası kaçta?

Tüm muhtarlıklar mesai saatleri içerisinde belli saatler aralığında yasal olarak öğle tatiline girer. Muhtarlık öğle arası saatleri 12.00 ile 13.00 arasıdır. Bu saatler içerisinde hizmet alabilmeniz mümkün değildir.

Muhtarlık kaçta kapanıyor?

Muhtarlıkların hizmet saatleri bazı acil işlemlerde farklı olsa da genel olarak muhtarlık kapanış saati akşam 17.00’dır. Muhtarlık mesai saatleri bitimine kadar tüm gerekli işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Muhtarlıklar cumartesi günleri açık mı?

Muhtarlık hafta sonu çalışma saatleri içerisinde hizmet vermemektedir. Muhtarlıklar hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Ancak bazı köy veya mahalledeki muhtarlıklar cumartesi günleri de belirli bir saate kadar hizmet verir. Muhtarlıklar hafta sonları hizmet vermemektedir. Acil evrak işlemleriniz olduğunda yaşadığınız yerde bulunan muhtarlığa gitmeden önce açıp olup olmadığını teyit etmek için iletişime geçebilirsiniz.

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