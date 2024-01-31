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Müjdat Gezen Perran Kutman, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu'nu pavyona götürdü! Masalarına gelen kadını ve yaşananları "Adile hayretle izliyor" diyerek anlattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Özlem Türkad YouTube'da yayınlanan Müjdat Gezen ile Bizim Ev programına konuk oldu. Müjdat Gezen sohbet sırasında Adile Naşit, Perran Kutman, Gülşen Bubikoğlu ve Münir Özkul'la beraber İzmir'de pavyona gittiklerini anlattı. Oyuncu ayrıca pavyonda yaşadıkları bir olayı da anlattı.

Müjdat Gezen Perran Kutman, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu'nu pavyona götürdü! Masalarına gelen kadını ve yaşananları "Adile hayretle izliyor" diyerek anlattı

Usta oyuncu Müjdat Gezen, YouTube kanalındaki programında son olarak oyuncu Özlem Türkad’ı konuk etti.

İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' dansından sonra pavyonlar çok gündeme gelince Gezen de bu konuda güldüren bir anısını anlattı.

"5 KİŞİ PAVYONA GİTTİK"

Gezen, "Perran Kutman, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu, Münir Özkul, Ayşen Gruda müthiş bir kadro. İzmir'de gemide çekim yapıyoruz. Adile abla bana dedi ki ben hayatımda hiç pavyona gitmedim. İzmir'inde pavyonları çok meşhurdur. Hemen telefon açtım. Ben dedim Müjdat Gezen onlarda bana abi hoş geldin dediler. Bende bize 5 kişilik masa ayırdım. En öne ayırmışlar. Gece gittik. Tabi pavyonun bir jargonu var. Gidince o kızların hepsi masamıza toplandı" dedi.

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"BİR OTURUŞTA BİR BARDAK RAKI BİTİRDİ"

Pavyonda olan bir anısını anlatan Gezen şunları ifade etti:

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"Herkes masadan kalktı, bir kız masada kaldı. Adettendir sordum ne içersin dedi ki ben bir şişe rakı alırım dedi. Neyse rakı geldi. Adile hayretle izliyor. Mis gibi de rakı koktu masa. Sürahiye su şişeyle rakı konuldu masaya. Kız bardağı rakıyı ağzına kadar doldurdu. Sürahiden bir damla su koydu. Bembeyaz oldu tabii. Kız bir oturuşta rakıyı bitirince Adile abla baktı öyle."

Usta oyuncu konuşmasında "Yanımıza oturan kız bir anda tüm bardağı bitirince üstüme vazife değil ama sana bir şey soracağım; sen tüm akşam 5 masa geziyorsun ve bir oturuşta bir bardak bitiriyorsun bu karaciğerine zarar vermez mi? diye sordum. Kız ise 'tam tersi rakı olan şişede su var. Su olan şişe de ise rakı var' dedi" ifadelerini kullandı.


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