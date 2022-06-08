Mükremin Gezgin kimdir? TikTok fenomeni Mükremin Gezgin nereli ve kaç yaşında? TikTok adresi ne?

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin 7 Haziran Salı günü bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını öne sürdü. Bu durum sonrası Twitter kullanıcıları internette #tiktokkapatılsın hashtag'i kullanarak paylaşımlarda bulundu. TikTok fenomeni yeniden gündem olması sebebiyle merak konusu oldu. Peki Mükremin Gezgin kimdir? Yaptığı paylaşımlarla tepki çeken ünlü fenomenin hayatı ve biyografisi haberimizde...
Mükremin Gezgin, Tiktok videolarıyla bilinen bir fenomendir.
Mükremin Gezgin 8 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Mükremin Gezgin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyon.
Mükremin Gezgin'in 24 yaşında ve Ankaralı oldığu bilinmektedir.
Mükremin Gezgin'in TikTok kullanıcı adı @mukremingezgin'dir.
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