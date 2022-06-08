Mükremin Gezgin kimdir? TikTok fenomeni Mükremin Gezgin nereli ve kaç yaşında? TikTok adresi ne?

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin 7 Haziran Salı günü bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını öne sürdü. Bu durum sonrası Twitter kullanıcıları internette #tiktokkapatılsın hashtag'i kullanarak paylaşımlarda bulundu. TikTok fenomeni yeniden gündem olması sebebiyle merak konusu oldu. Peki Mükremin Gezgin kimdir? Yaptığı paylaşımlarla tepki çeken ünlü fenomenin hayatı ve biyografisi haberimizde...

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin, Tiktok videolarıyla bilinen bir fenomendir.

Mükremin Gezgin 8 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyon.

TİKTOK FENOMENİ MÜKREMİN GEZGİN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mükremin Gezgin'in 24 yaşında ve Ankaralı oldığu bilinmektedir.

MÜKREMİN GEZGİN'İN TİKTOK ADRESİ NEDİR?

Mükremin Gezgin'in TikTok kullanıcı adı @mukremingezgin'dir.



