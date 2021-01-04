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Mülteci kampından podyuma! Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Mülteci kampından podyuma! Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Adut Akech’in mülteci kampından uluslararası podyuma yükselişi dikkat çekici. Okul ve gençlik yıllarında zorbalığa uğrayan adıyla bile hitap edilmeyen Adut'un hikayesi peri masalı gibi.

En iyi süper modellerin hemen hemen hepsinin peri masalı kökenli bir hikayeleri var. Uzun boylu oldukları için çok düz göğüslü ve garip görünüyorlar bu da onların gençlik çağında akranları tarafından zorbalığa uğramalarıyla sonuçlanıyor. Bu şekilde dışlanmaları kimse tarafından sevilmedikleri algısını ortaya çıkarıyor. Ancak gün geldiğinde biri ya bir havaalanında (Kate Moss) ya da bir fast food restoranında (Gisele Bundchen) keşfediliyor ve kendilerinden şüphe duymaları, ölü deri gibi kayboluyor.

Güney Sudan'daki iç savaştan kaçarken doğan ve bir mülteci kampında büyüyen Adut Akech'in de benzer bir hikayesi var. Yedi yaşında ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşınan Adut, geldiğinde hiç İngilizce bilmiyordu. Uzun boylu, çok utangaç, garip çocuktum diye kendini tanımlayan Sudanlı model, 2016 yılında okuldayken modellik yapmaya başladı.

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Şimdi 20 yaşında olan genç model uluslararası 16 Vogue dergisinde kapak oldu, İngiliz Moda Konseyi tarafından Yılın Modeli seçildi, Saint Laurent ve Valentino için podyumda rüzgar gibi esti.

Savaş, yerinden edilme, göç ve olasılıklara karşı zafer hikayesini Adut, 'kendimle gurur duyuyorum' şeklinde tanımlıyor ve şöyle devam ediyor: Ben bir dünya vatandaşıyım ama kimliğim her şeyden önce Güney Sudanlı. Mülteci kampında geçirdiğim zamanlarda sadece bir çocuktum ancak sıradan bir çocuk değil. Fazla bir şeye sahip değildik. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum; evde olmamıza rağmen evde değildik. Bizi ailemizden almak ya da hepimizi öldürmek isteyen insanların geldiği geceler olurdu. Tüm kamp çok korkuyor, herkes eşyalarını toplar ve uyarıların bitmesini beklerdi. Kenya yolunda doğdum ve o zamandan beri Sudan'a gitmedim.

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'ADIMI BİLE SÖYLEMİYORLARDI!'

Avustralya'daki ilk yıllarımda elbette kolay değildi. Dışlandım ve zorbalığa uğradım. Adımı söylemek yerine bana Mary diyorlardı. Kendime güvenim hiç yoktu. Ancak anneme ve kendime bir söz verdim: Güçlü olacağım! Okulu bitirip anneme bir araba ve bir ev satın almaya kararlıydım.

2016'da Melbourne'da ilk moda haftasında 16 gösteriye katıldım. Bir ay içinde Saint Laurent tarafından Paris'e gittim. Ödevlerimi uçakta, çekim aralarında yapıyordum. Okulum 2017'de bitti. Ancak annem dışında akrabalarımdan modellik kariyerime devam etmemem istendi. Onlara göre modellik, tüm insanların önünde çıplak dolaşmaktı. Bunun gerçek bir kariyer olmadığı şeklinde bir algı vardı. Ancak hayallerimden vazgeçmedim.

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Annesine bir ev ve bir araba satın alan Adut, 'asla kendinizden şüphe duymayın ya da dünyanın sizi işlerin mümkün olmadığına ikna etmesine izin vermeyin. Ben bunu yaptıysam siz de yaparsınız' diyerek insanlara hayallerinden vazgeçmemelerini söylüyor.


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