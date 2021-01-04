Mülteci kampından podyuma! Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

En iyi süper modellerin hemen hemen hepsinin peri masalı kökenli bir hikayeleri var. Uzun boylu oldukları için çok düz göğüslü ve garip görünüyorlar bu da onların gençlik çağında akranları tarafından zorbalığa uğramalarıyla sonuçlanıyor. Bu şekilde dışlanmaları kimse tarafından sevilmedikleri algısını ortaya çıkarıyor. Ancak gün geldiğinde biri ya bir havaalanında (Kate Moss) ya da bir fast food restoranında (Gisele Bundchen) keşfediliyor ve kendilerinden şüphe duymaları, ölü deri gibi kayboluyor.

Güney Sudan'daki iç savaştan kaçarken doğan ve bir mülteci kampında büyüyen Adut Akech'in de benzer bir hikayesi var. Yedi yaşında ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşınan Adut, geldiğinde hiç İngilizce bilmiyordu. Uzun boylu, çok utangaç, garip çocuktum diye kendini tanımlayan Sudanlı model, 2016 yılında okuldayken modellik yapmaya başladı.

Şimdi 20 yaşında olan genç model uluslararası 16 Vogue dergisinde kapak oldu, İngiliz Moda Konseyi tarafından Yılın Modeli seçildi, Saint Laurent ve Valentino için podyumda rüzgar gibi esti.