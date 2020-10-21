Mum Çiçeği nedir? Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Pencere kenarlarını süsleyen mum çiçeği, soft dokuya sahiptir. Çiçekseverlerin tercihleri arasında bulunan bitki için siz de evinizde uygun bir yer açarak, yaşam alanlarınıza farklılık ve renk katabilirsiniz. Hem de hiç zorlanmadan... Mum Çiçeği Nedir? Eski popülerliğini günümüzde yitirmiş olan mum çiçeği, sarmaşık ailesinden bir bitkidir. Yapraklarına dokunduğumuzda elinize mum hissi gelir ve adını da buradan almaktadır. Rengi, parfümü andıran kokusu ve zarif görüntüsüyle ev dekorasyon tercihleri arasında bulunan mum çiçeği, yaşam alanlarınızın içine farklı ve canlı bir enerji katar. Mum çiçeği rengi genellikle pembe, soluk kırmızı ve beyaz olmakla birlikte bitkiden bitkiye değişebilir. Yıldız şeklindeki görüntüsü ve dayanıklı yapısıyla iç mekan dekorasyonunda sıkça kullanılır. Mum Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır? Sarmaşık ailesinden olan mum çiçeği, çubuklarla desteklenen bir saksıda yetiştirilmelidir. Ancak askılı bir saksıya ekildiğinde çubuklara gerek kalmadan da yetiştirebilirsiniz. Mum çiçeği bakımı için uygun toprak kullanımı oldukça önemlidir ve aynı zamanda güneşi seven bir bitki türüdür. Bu nedenle evde yetiştirilirken pencere kenarı ya da balkon gibi güneşli ve aydınlık bir yerde bulundurabilirsiniz. Özellikle çiçek açma dönemlerinde toprağı tam kurumadan sulayarak çiçeğinizin beslenmesini sağlayabilirsiniz. Çiçek açma dönemi dışındaki günlerde ise toprak kuruduktan sonra sulama yapabilirsiniz. İlkbahar ve sonbahar aylarının ortalarında saksı değişimi yaparak çiçeğin bakımını sağlayabilirsiniz.

Mum Çiçeği Nasıl Yetiştirilir? Mum çiçeği tohumu alarak saksıya dikebileceğiniz gibi tomurcuklanmış çiçeklerden de alarak evinizde dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Çiçeğinizin kurumaması ya da çürümemesi için doğru sulama ve bakım bitkinin sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Kış aylarında toprağı kurumayacak şekilde sulamak yaprak dökülmelerine neden olur. Çok sıcak yaz aylarında ise toprağın nemli tutularak gerektiği zamanlarda ise yapraklara su püskürtülmesi gerekir. Susuzluğa oldukça dayanıklı olan mum bitkisi, çok susuz kaldığı dönemlerde kurumaya yakın hale gelebilir. Ancak daha sonra düzenli suladığınızda birkaç haftada o yaprakların düzeldiğini gözlemleyebilirsiniz. Kış aylarında balkonda tutmak, bitkinin aşırı soğuğa maruz kalmasına neden olur. Bu da bitkinizi öldürebilir. Bir parça bile güneş ışığı alan sıcak yerde muhafaza ederek uzun süreler boyunca mum çiçeğini koruyabilirsiniz. Mum Çiçeği Çoğaltılır Mı? Doğru uygulamalarla evinizde kolayca mum çiçeği çoğaltma işlemini yapabilir, birden çok mum bitkisi yetiştirebilirsiniz. Çoğaltmak için öncelikle bitkinin yaprağı kesilmelidir. Kesilen yaprak suya ya da doğrudan toprağa dikildiğinde köklenmeye başlar. Güneş alan bir yere koyarak yeni mum çiçeği fidenizi kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Kökleri diğer sarmaşıklar gibi çok yayılmaz, bu nedenle çok büyük saksılar kullanmanıza gerek yoktur. Perlit, torf ve yarım bardak solucan gübresini de karıştırarak, bitkiniz için uygun bir toprak hazırlayabilirsiniz. Saksının altındaki drenaj deliklerinin açık olması önemlidir. Saksının tabanına çakıl taşı döktükten sonra toprağı koyarak evinizde yeni bitkilere yer açabilirsiniz.

Mum Çiçeğinin Faydaları Nelerdir? Çiçek yetiştirmek için fazla nedene gerek yoktur. Gerek kokuları gerekse görüntüleri itibariyle evinizdeki dekorasyonu tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Özellikle salonda otururken göz zevkine hitap eden çiçek, ferah görüntüsüyle evinizin havasını değiştirir. Yanına birkaç bitki daha ekleyerek sehpaların üzerinde ya da cam kenarlarında farklı bir hava yaratabilirsiniz. Aynı zamanda mum çiçeği faydaları arasında bulunan havayı temizleme ve oksijen verme özelliği, kirli havanın evinizden çıkmasına yardımcı olur. Mum Çiçeği Zararlı Mıdır? Mum çiçeği yenilmeyen bir bitkidir. Yenildiğinde vücudunuza zararlı olabilir. Bunun yanı sıra mum çiçeği zararları yoktur, aksine evin dekorasyonuna fayda sağlar. Eski zamanlarda uğursuz olduğuna inanılan bitki, evlerde kullanılmasa da artık çok yaygın bir inanç değildir. Ancak bunlar tamamen batıl inançlardır ve herhangi bir dayanağı yoktur. Mum Çiçeği Yetiştirmenin Püf Noktaları Yaşanılan yerleri güzelleştiren ve farklı renkleriyle yaşam alanına canlılık katan çiçekler, birbirinden farklı kokulara sahiptir. Her çiçeğin kendine özgü bakım koşulları ve özellikleri bulunur. Mum çiçeği de yüksek nem isteyen bir çiçek türüdür. Çoğunlukla pencere önünde yetiştirilen bu çiçek, aydınlık ortamlarda canlılık gösterir. Kış aylarında 7 dereceye kadar dayanıklılık gösteren mum çiçeği, çok soğuk olmayan güney illerinde daha kolay yetiştirilir. Kış aylarında, bitkiniz dışarıdayken sulamanız köklerin donmasına neden olabilir. O nedenle evin içine almanız önemlidir. Mum çiçeği özellikle tomurcuk halindeyken bulunduğu yere alışır. O nedenle tomurcuk halindeyken yerini değiştirmemeniz önemlidir. Solmuş çiçeklerini kopartırsanız bitkiniz küsebilir. Düzenli baktığınız ve suladığınız zaman çiçekler kendine gelecektir. Eğer çiçekler kuruduysa da kendisi kopup düşecektir. Sürekli saksı değiştirmek, çiçeğinizi olumsuz etkiler. O nedenle en başta seçtiğiniz saksı oldukça önem arz eder.