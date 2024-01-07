Murat Kurum'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı sonrası ilk açıklama: 'İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olarak açıklandı. Kurum, ilk sosyal medya paylaşımını yayınladı. Kurum ayrıca, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

ADAYLIK SONRASI İLK AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı;

'Şimdi İstanbul, sadece İstanbul' diyoruz. Davamızın lideri Cumhurbaşkanımızın takdiriyle İBB Başkan Adayı olarak ilan edildik. Cumhur ittifakının tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatlarımıza ve tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimize teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

İstanbulumuz bizim tarihimiz, bugünümüz, yarınımız. Kıymetli bu şehirde üzerimize düşen sorumluluğu çok iyi biliyoruz. Gerçek belediyecilik vatandaşın yanında olmaktır. Bunu en iyi bilen bizim teşkilatlarımızdır.

Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Biz kollarımız öyle boş yere sıvamadık. Afetlerde sıvadık, kentsel dönüşüm için, yeni sosyal konutlar için sıvadık. İstanbul'da bizim rakibimiz ilgisizliktir, ihmalkarlıktır, karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul'u duraklama dönemine sokanlardır. İstanbul'da 1 Nisan itibarıyla duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacaktır. Bizim -miş ile -mış ile, -cek ile -cak ile işimiz yok.

Laf değil iş üreteceğiz. Vatandaş anlatacak, biz dinleyeceğiz. İnsanımız isteyecek, biz yapacağız. Reklam ve algı çalışmalarıyla kaynakları boşa harcamayacağız. Hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. Allah bizi size mahcup etmesin diyorum.

"ŞEHRE HAK ETTİĞİ ÖZEL İLGİYİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Murat Kurum, bir videoyla birlikte paylaştığı ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız.

Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.

Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!"

İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız#HazırızKararlıyız



Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.



YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL,… pic.twitter.com/sHbqQQGP5F — Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024

SOSYAL MEDYA HESABINDA BİYOGRAFİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından X'teki sosyal medya hesabının biyografisini ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' olarak güncelledi.







