SON DAKİKA | Murat Kurum resmen AK Parti'nin İstanbul adayı! 'Hazırız kararlıyız' sloganı dikkat çekti, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden böyle duyurdu: İstanbul muradına kavuşacak!

Son dakika: Yerel seçim maratonu başladı. Siyasilerin açıklamaları yakından takip edilirken Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayları merak ediliyordu. Farklı farklı isimler konuşulurken gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayı için bugünü, Ankara adayı için 15 Ocak'ı işaret etmişti. Beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 26 ilin adaylarıyla birlikte İstanbul adayı da belli oldu.

ERDOĞAN İSTANBUL ADAYINI DUYURDU

İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul adayını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, İstanbul adaylarının Murat Kurum olduğunu açıkladı.

MURAT KURUM'DAN ADAYLIK SONRASI İLK AÇIKLAMA

Murat Kurum'un adaylığı dün akşam kendisine tebliğ edilmişti. Kurum yaptığı açıklamada "İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldıracağız."demişti.

BİRÇOK İSİM KONUŞULDU

Siyaset kulislerinde AK Parti'nin İstanbul adaylığı için birçok isim konuşulmuştu. Bunlardan bazıları Ali Yerlikaya, Adil Karaismailoğlu, Mehmet Tevfik Göksu ve son olarak Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dı.

MURAT KURUM KİMDİR?

Türk siyasetçi, mühendis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik Bakanı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili.

7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya’da dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğlu. Şengül Hanım ile evli olan Kurum’un 3 çocuğu var.

EĞİTİM HAYATI

İlkokul birinci sınıfta Konya’da Gazi İlkokulu’nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda çalışan babasının Mardin’e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu’nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara’ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu’nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı.

Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de üniversite yıllarında tanıştı.

Murat Kurum, 1999 yılında üniversiteden mezun oldu. Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

MESLEKİ KARİYERİ

Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye’nin farklı yerlerinde çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ’de, Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

BAKANLIK DÖNEMİ

Murat Kurum, 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle çalışan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı.









