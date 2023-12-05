HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Murat Ongun Beşiktaş Belediye Başkan Adayı oluyor: İmamoğlu'nun ekibinden yerel seçimlerde tam pres! ılalrdır sağ koluydu...

Murat Ongun Beşiktaş Belediye Başkan Adayı oluyor: İmamoğlu'nun ekibinden yerel seçimlerde tam pres! ılalrdır sağ koluydu...

05.12.2023 10:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları yavaş yavaş belirlenmeye başladı. CHP'de aday olmak isteyenler başvurularını yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerin aday adaylıkları dikkat çekiyor. Son olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana İmamoğlu'nun basın danışmanlığı ve sözcülüğünü yapan Murat Ongun'un da aday olmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Murat Ongun Beşiktaş Belediye Başkan Adayı oluyor: İmamoğlu'nun ekibinden yerel seçimlerde tam pres! ılalrdır sağ koluydu...

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam eden CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun da belediye başkan adayı olmak için harekete geçtiği iddia edildi. Çok konuşulacak kulis haber, TV 100 yayınında Ferhat Murat'tan geldi.

'MURAT ONGUN ADAY OLUYOR' İDDİASI

Murat, "Beşiktaş’la ilgili bomba bir şey söyleyeyim, CHP Beşiktaş adayı Murat Ongun olacak" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'de kendine yakın bürokratları istifa ettirerek belediye başkanı yapmak istediği konuşuluyor" dedi. Ongun'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

936666-1271852946

İstanbul'u yeniden kazanmanın yanı sıra, AK Parti'nin elindeki ilçeleri de kazanmayı hedefleyen İmamoğlu'nun gözde bürokratları yerel seçim öncesi sahaya inmişti.

İBB'DEKİ İSİMLER İSTİFA EDİP, ADAY ADAYI OLMUŞTU

İBB'de kritik görevlerde bulunan ve İmamoğlu'nun çok güvendiği isimler görevlerinden istifa ederek, pek çok yerde aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

thumbs_b_c_b796770bfc00762f9bc94f5b70400105

İstanbul için çok konuşulacak iddialar ise şöyle;

EYÜPSULTAN: İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Bülent Özmen, görevinden istifa etti. Özmen'in CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkanlığına aday olacağı belirtiliyor.

ÜSKÜDAR: İmamoğlu'na yakın İBB bürokratlarından İstanbul Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, AK Parti'nin gözbebeği Üsküdar'dan belediye başkanı adayı olacağı belirtiliyor.

FATİH: İBB Miras faaliyetleri ile İstanbul'un her noktasında ecdad yadigarlarına sahip çıkmasıyla gündemde olan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Fatih Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.

İZMİR'DE BUĞRA GÖKÇE ADAY ADAYI

İzmir'de ise yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği netleşmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geleceği belirsizliğini korurken; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe görevinden istifa ederek aday aday olmuştu.

gfdgdg

İlginizi Çekebilir

Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum

Yavaş'tan İYİ Parti'nin kararına ilk yorum

 3 büyükşehir için MHP kararı! "Kesinleşti"

3 büyükşehir için MHP kararı! "Kesinleşti"

 CHP'yi reddeden İYİ Parti'den ilk istifa!

CHP'yi reddeden İYİ Parti'den ilk istifa!

 İYİ Parti kararına çarpıcı yorum: 'İntihar girişimi'

İYİ Parti kararına çarpıcı yorum: 'İntihar girişimi'

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | TikTok'taki uygunsuz içeriklere göz açtırılmıyor! Son 6 aydır mercek altında... Bakan Yerlikaya istatistikleri açıkladıSon dakika | TikTok'taki uygunsuz içeriklere göz açtırılmıyor! Son 6 aydır mercek altında... Bakan Yerlikaya istatistikleri açıkladı
Donald Trump destekçileri tarafından kutsandıDonald Trump destekçileri tarafından kutsandı
İki sevgilinin tartışması bölgede bomba paniği yarattı!İki sevgilinin tartışması bölgede bomba paniği yarattı!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yerel seçim Murat Ongun beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler

"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler

Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı!

Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı!

CHP'yi reddeden İYİ Parti'den ilk istifa!

CHP'yi reddeden İYİ Parti'den ilk istifa!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 'Bir an önce açıkla'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 'Bir an önce açıkla'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.