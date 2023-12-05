Murat Ongun Beşiktaş Belediye Başkan Adayı oluyor: İmamoğlu'nun ekibinden yerel seçimlerde tam pres! ılalrdır sağ koluydu...

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam eden CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun da belediye başkan adayı olmak için harekete geçtiği iddia edildi. Çok konuşulacak kulis haber, TV 100 yayınında Ferhat Murat'tan geldi.

'MURAT ONGUN ADAY OLUYOR' İDDİASI

Murat, "Beşiktaş’la ilgili bomba bir şey söyleyeyim, CHP Beşiktaş adayı Murat Ongun olacak" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'de kendine yakın bürokratları istifa ettirerek belediye başkanı yapmak istediği konuşuluyor" dedi. Ongun'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

İstanbul'u yeniden kazanmanın yanı sıra, AK Parti'nin elindeki ilçeleri de kazanmayı hedefleyen İmamoğlu'nun gözde bürokratları yerel seçim öncesi sahaya inmişti.

İBB'DEKİ İSİMLER İSTİFA EDİP, ADAY ADAYI OLMUŞTU

İBB'de kritik görevlerde bulunan ve İmamoğlu'nun çok güvendiği isimler görevlerinden istifa ederek, pek çok yerde aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

İstanbul için çok konuşulacak iddialar ise şöyle;

EYÜPSULTAN: İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Bülent Özmen, görevinden istifa etti. Özmen'in CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkanlığına aday olacağı belirtiliyor.

ÜSKÜDAR: İmamoğlu'na yakın İBB bürokratlarından İstanbul Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, AK Parti'nin gözbebeği Üsküdar'dan belediye başkanı adayı olacağı belirtiliyor.

FATİH: İBB Miras faaliyetleri ile İstanbul'un her noktasında ecdad yadigarlarına sahip çıkmasıyla gündemde olan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Fatih Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.

İZMİR'DE BUĞRA GÖKÇE ADAY ADAYI

İzmir'de ise yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği netleşmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geleceği belirsizliğini korurken; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe görevinden istifa ederek aday aday olmuştu.