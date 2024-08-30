MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Yıldırım ameliyat masasına yattı! Set durdu

Murat Yıldırım ameliyat masasına yattı! Set durdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 10:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Ömer Atmaca' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Murat Yıldırım yeni sezonda TMC Film’in NOW için çektiği Gizli Bahçe dizisiyle anlaşma sağlamıştı. Dizinin çekimleri başlamışken Murat Yıldırım ameliyat masasına yattı. Dizi seti ise durduruldu.

MYNET-Fırtına, Asi, Suskunlar, Gecenin Kraliçesi, Ramo, Aziz ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Murat Yıldırım yeni sezonun iddialı dizisi Gizli Bahçe ile anlaşma sağlamıştı.

Recai Karagöz’ün yönettiği dizide Demir adlı karizmatik bir mimara hayat verecek olan Murat Yıldırım dizi çekimlerine başlamışken küçük bir operasyon için ameliyat masasına yattı.

MURAT 2

SETE ARA VERDİ

Bir hafta zorunlu olarak setten uzak kalan Yıldırım'ın yeniden sağlığına kavuşup yakında sete dönmesi bekleniyor.

İstanbul’un yanı sıra ilk bölüm sahnelerinin bir kısmı Fas ve Kıbrıs’ta çekilen dizinin merakla beklenen tanıtımı ve afişi de kısa süre içinde paylaşılacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım
En Çok Okunan Haberler
Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla

Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla

Türkiye'den kaçmıştı! Uçaktan iner inmez MİT'e teslim edildi

Türkiye'den kaçmıştı! Uçaktan iner inmez MİT'e teslim edildi

Mansur Yavaş'a şimdiden yeşil ışık!

Mansur Yavaş'a şimdiden yeşil ışık!

Arda'ya 4 dakika yetti! oyuna girdi, beraberlik golü geldi

Arda'ya 4 dakika yetti! oyuna girdi, beraberlik golü geldi

Diyanet'ten Zafer Bayramı mesajı! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

Diyanet'ten Zafer Bayramı mesajı! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.