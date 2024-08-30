Murat Yıldırım ameliyat masasına yattı! Set durdu

MYNET-Fırtına, Asi, Suskunlar, Gecenin Kraliçesi, Ramo, Aziz ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Murat Yıldırım yeni sezonun iddialı dizisi Gizli Bahçe ile anlaşma sağlamıştı.

Recai Karagöz’ün yönettiği dizide Demir adlı karizmatik bir mimara hayat verecek olan Murat Yıldırım dizi çekimlerine başlamışken küçük bir operasyon için ameliyat masasına yattı.

SETE ARA VERDİ

Bir hafta zorunlu olarak setten uzak kalan Yıldırım'ın yeniden sağlığına kavuşup yakında sete dönmesi bekleniyor.

İstanbul’un yanı sıra ilk bölüm sahnelerinin bir kısmı Fas ve Kıbrıs’ta çekilen dizinin merakla beklenen tanıtımı ve afişi de kısa süre içinde paylaşılacak.